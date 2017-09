Tjaša Ferme z novo gledališko predstavo kot Melania Trump

Slovenska igralka Tjaša Ferme, ki že več let uspešno dela v New Yorku, je zasnovala novo gledališko predstavo z naslovom Projekt Vzornica (The Female Role Model Project). Predstava sodi v serijo dogodkov z naslovom Neustrašni (Fearless), ki so odgovor na lanskoletni pokol v nočnem klubu Orlanda.

Ameriški terorist Omar Mateen je junija lani v homoseksualnem nočnem klubu Pulse pobil 49 ljudi in še 58 ranil. Dela v okviru Fearless predstavljajo neposreden odgovor na tragedijo in nadaljevanje napadov na homoseksualno in transseksualno skupnost LGBTQ ter se bodo nadaljevali skozi newyorško gledališko sezono 2017/18.

Udeleženci Neustrašnega predstavljajo širok razpon disciplin, skupno pa jim je, da želijo navdihniti umetnike, da cenijo svojo identiteto in dediščino, da zagovarjajo LGBTQ umetnike še posebej tam, kjer so še vedno potisnjeni na obrobje, in spomnijo širšo javnost na skupno človeškost in želje po pravičnem svetu, polnem ustvarjalnosti.

Tjaša je avtorica, producentka in igralka v Projektu Vzornica, ki se poglablja v naslovno temo z nevro-znanstvenimi eksperimenti.

Predstavo je režirala soustvarjalka Ana Margineanu, glasbo je napisal Justin Matthews. "To je predstava o ženskih vzornicah s šestimi igralkami in soustvarjalkami. "Združile smo se in scenarij ustvarile preko lastnih izkušenj in svojih lastnih zgodb. Želela sem imeti na kupu najbolj različne ženske, da vidimo, kaj je univerzalno," je povedala Tjaša in razložila, da je želela razviti neke nove vzorce predstavljanja žensk ali njihove vloge v družbi, ki se je razvila in napredovala, vzorci o ženskah pa so ostali enaki. V predstavi je tudi politično zelo aktualen del, ki ga igra Tjaša in oponaša prvo damo slovenskega rodu Melanio Trump. Ta sicer ni njena vzornica, vendar se jim je zdelo zabavno uprizoriti njeno življenje, kot si ga lahko predstavljamo z možem, kot je predsednik Donald Trump.