Top 7 poletnih pustolovščin z vlakom

Doživite pogostitev v restavracijskem vagonu, se peljite mimo Blatnega jezera, Veszprema, v Budimpešto, mesto ob bregovih Donave, polno mostov in tradicionalnih madžarskih gostiln - čard, že od 9 evrov naprej. Opera, Parlament in Kraljeva palača so samo nekateri od utrinkov bogatega turizma v Budimpešti.

Morda vas bolj navdušuje vonj morja in boste izbrali jadransko Nico – Opatijo, ki vedno znova preseneti s svojo svetovljansko dušo. Kot elitno turistično središče je Opatija od nekdaj gostila ugledne obiskovalce, od princes do kraljev. Potujete lahko z do 30-odstotnim popustom - mladi v skupini 6 ali več potnikov - pa s kar 70-odstotnim popustom. Lahko se zapeljete z dvema direktnima vlakoma na dan še nekaj postaje dlje, do Reke. Ker sta železniška postaja in pristanišče v neposredni bližini je to lahko odlično izhodišče za nadaljevanje poti s številnimi ladjami in trajekti, ki odpeljejo iz pristanišča Reka. Enosmerna vozovnice iz Ljubljane vas bo stala le 9 evrov. Z

Gneči na cesti se lahko izognete tudi na poti do Splita ali Pulja. Za pot z vlakom iz Ljubljane v Pulj boste odšteli 19 evrov. Lahko pa se ustavite tudi na vmesnih postajah v Istri. Na območju Buzeta so urejene pohodniške in kolesarske poti, območje Roča pa je vse bolj zanimivo za vadbo z jadralnimi padali in prosto plezanje v istrskih skalah. Ali pa se preprosto odločite za izlet do najmanjšega mesta na svetu Huma, vabijo pa tudi številni dogodki, ki jih v Istri že tradicionalno organizirajo vse leto. Npr. v Pazin na Dneve medu, Noč muzejev, TradInEtno Festival, Dneve Julesa Vernea, Lindar, Tradicionalni praznik RIM, Sedem dni stvarjenja, Večer hrvaških klap, Festival fantastične književnosti, Festival palačink. V Buzet na Festival klap Istre in Kvarnerja, Evropsko prvenstvo v enduro motociklizmu, S harmoniko v Roč, Downhill Buzet, Dan Huma in izbira župana, Petkotina, Subotina, Subotina po starinsko, Evropsko prvenstvo hribovskih avto trk, Smotra rakija – Hum, Vikend festival istrskih tartufov. V Vodnjan na Moj kažun – la mia casita, Dneve mladega olivnega olja. Do Splita pa 63,80 evra. Otroci in skupine potujejo ceneje.

Izberite za izlet Zagreb in se do hrvaške prestolnice zapeljite za le 9 evrov. Med Ljubljano in Zagrebom vozijo kar štirje direktni vlaki na dan. Sprehodite se po starem mestnem jedru ali

pa si oglejte živalski vrt ZOO Zagreb, ki je skoraj v središču mesta. Od železniške postaje do glavnega zagrebškega trga - Trga bana Jelačiča je prijeten sprehod mimo Trga kralja Tomislava, mimo palače Arheološkega muzeja, Hrvaške akademije znanosti in umetnosti, Moderne galerije do Zrinjevca. Oglejte si stolnico, največjo hrvaško sakralno zgradbo, sprehodite se skozi znamenita Kamnita vrata do Gornjega grada. Tu so cerkev sv. Marka, palača hrvaškega sabora ter Banski dvori, kjer so nekdaj prebivali hrvaški bani, danes pa je tu sedež vlade. Lahko pa nadaljujete pot tudi do živahnega Beograda. Nizkocenovna vozovnica iz Ljubljane stane le 29 evrov. Navdušila vas bo Stara trdnjava nad sotočjem rek – Kalemegdan, bohemska četrt – Skadarlija, ki je ohranjena takšna, kakršna je bila pred sto in več leti, razgled z Avale, poletje na Adi Ciganliji. Beograd pa je tudi idealno izhodišče za potovanja v notranjost Srbije ali na črnogorsko obalo.

Zleknite se v kupe, si v Gradcu privoščite potep in kavo s smetano ter nadaljujte potovanje do Dunaja. Iz Ljubljane že od 29 evrov naprej. Gradec je drugo največje avstrijsko mesto v katerem so v zadnjih letih zrasle številne moderne zgradbe. Najbolj znani sta zagotovo Kunsthaus (hiša moderne umetnosti) zgrajena po načrtih Petra Cooka in Colina Fournierja, ter muzejska stavba na bregu Mure in Murinsel (otok na Muri), umetni otok v obliki školjke na reki, na katerem je odlična kavarna, kjer se lahko posladkate, odprto letno gledališče in otroško igrišče.

Z ljubljanske avtobusne postaje se lahko vsak dan zapeljete s SŽ avtobusom do Trsta, tržaške železniške postaje, ki je v središču mesta, le korak od popularnih ulic z modnimi butiki. Trst je tudi idilično mesto za razvajanje ob dobri italijanski kavi. Za vozovnico boste odšteli 9 evrov. Pot lahko nadaljujete s hitrimi vlaki Le Frecce. Do Rima tako prispete že v sedmih, do Milana pa v dobrih šestih urah. Po tej ponudbi so hitreje dostopna tudi druga mesta, denimo Benetke, Padova, Bologna, Firence, Torino. Ugodna pa je tudi povezava do Pariza.

Za tiste, ki vas zanima pustolovščina v Sloveniji, priporočamo pot z muzejskim vlakom, ki vozi ob sobotah med Celjem in Podčetrtkom do 24. junija ter od 9. do 23. septembra. Z vozovnico za vlak lahko v Termah Olimia uveljavljate za 50 % cenejše kopanje. Mesti ponujata veliko odličnih lokacij za turistično raziskovanje.

Če želite raziskovati posamezno ali več evropskih držav z vlakom, je ugodna izbira Interrail vozovnica. Vozovnica omogoča tudi prihranke pri nočitvah v hotelih, vstopninah v muzeje, povezavah z ladjami, trajekti in avtobusi. Cene se začnejo že pri 43 evrih.

Z vlakom so dosegljiva tudi letališča Gradec, Dunaj, München, Frankfurt, Trst, Benetke.

Če boste za pot izbrali vlak, se vam lahko zgodi cel film! Ste že kdaj pomislili na to? Kako vas lahko ritem tirnic ponese v zgodbo pokrajine, ki beži pred vami, ali v čisto vaš film, ki se vam vrti po glavi? Lahko pa seveda zares doživite filmsko sceno s katerim od sopotnikov. Na vlaku se spletajo zgodbe in nova poznanstva, utrjujejo se prijateljstva, premikanje nam menda celo sproži kreativnost in dobro razpoloženje. Več namigov za potovanja najdete na spletnem naslovu ww.slo-zeleznice.si, na plačljivi tel. številki 1999 ali na vseh večjih železniških postajah.

Naročnik oglasa je SŽ.