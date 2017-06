Tušev tek barv: Ljubljana bo v barve ponovno ovita 23. junija

Trasa, dolga 5 kilometrov, bo tokrat namenjena ne le tekačem temveč tudi vsem navdušencem rolanja, ki bodo pod sloganom »Živi zdravo skozi zabavo« premagovali kilometre in na 5 barvnih postajah uživali v prahu neškodljivih HOLI barv. Na cilju bo poskrbljeno za bogat program s številnimi razstavljavci, animacijami za vse generacije ter končno zabavo z vrhunskimi glasbenimi izvajalci ter seveda barvami.

Tek barv, ki poteka po vseh večjih svetovnih prestolnicah, v Sloveniji pa ga že tretje leto pripravljajo v Tušu, spodbuja ljudi, da se družijo in zabavajo. Tekače in rolarje bo na približno 5 km dolgi trasi v popoldanskih urah zadnjega šolskega dne pričakalo 5 barvnih postaj, z različnimi organskimi in neškodljivimi HOLI barvami, ki jih v Indiji od nekdaj uporabljajo za različna praznovanja. Dogodka, ki bo že tretje leto zapored združil športnike, rekreativce in tokrat prvič tudi ljubitelje rolanja, se je v lanskem letu udeležilo kar 6 tisoč tekačev vseh starosti. “Ni merjenja časa in zmagovalcev, ampak so zmagovalci vsi,” poudarjajo organizatorji.

Na Tuševem teku barv se bodo lahko zabavali in uživali tudi vsi, ki se ne bodo podali po tekaški progi, saj bo različnih aktivnosti na pretek. Številni razstavljalci, animacije in igre, športi in dobra volja sta na dogodku iz leta v leto zagotovljeni. Ob koncu teka pa se druženje ne bo končalo, temveč se bo razvilo v večerno zabavo, ki bo nedvomno ponudila pester vstop v poletje. Obiskovalci dogodka bodo namreč uživali ob zvokih svetovnih zvezd, kot so Lil Jon, Grammy nagrajenec in dobitnik nagrade MTV Video Music Award, DJ Juicy M, zvezda lanskoletnega Tuševega teka barv in najbolj priljubljena ženska DJ-ka na svetu, Vanillaz, trenutno najbolj vroča DJ-ja v Sloveniji, pa Kosta Radman, Zoderling, Tommy Walker in Get physical. Dolgo v noč se bo torej zavlekla najbolj nora zabava ob pričetku poletja, z odličnimi in svetovno znanimi zvezdami iz sveta glasbe in zabave.

Celoten dogodek bo imel tudi dobrodelno noto, saj bo vsak udeleženec z nakupom vstopnice prispeval tudi v sklad Zveze prijateljev mladine.

