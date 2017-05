Uspelo mu je: pretekel več kot 500 kilometrov in nastopil na več kot 30 odrih

Tek in stand-up nastopi - obe "disciplini" je uspelo združiti komiku Andreju Težaku Teškyju. Uspel mu je podvig, da je v desetih dneh pretekel več kot 500 kilometrov in stal na 30 odrih. Na cilju ga je pričakalo veliko njegovih kolegov komikov, ki pa so priznali, da njegovega tempa ne bi zdržali.