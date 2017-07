V Brežicah je dogajalo

Siddharta, Prljavo kazalište, Nuša Derenda in še mnogi ostali glasbeniki so se pretekli teden družili v Brežicah, kjer je potekal že tradicionalni poletni festival Brežice, moje mesto. Nastopajoči pa so nam zaupali, da je prav poseben čar nastopati na festivalih, ki oživijo manjša mesta.