'V njegovih rokah je ples najlepši in poln ljubezni'

Zelo malo pleše hip hop, bi se ga pa z veseljem rada čim bolje naučila. (Foto: Miro Majcen)

Tadeja Pavlič, ki študira turizem na Fakulteti za turistične študije v Portorožu, je zanimanje za ples pokazala že v zgodnjih otroških letih. Doma so zelo veliko snemali družinske utrinke in tako ima zelo veliko posnetkov, ki kažejo njene plesne začetke.

Resnejše poškodbe še ni imela, ji je pa nekajkrat ponagajal križ, še posebej pri intenzivnih treningih standardnega plesa. (Foto: Miro Majcen)

''Ko sem pred sedmimi leti začela tekmovati, sem mislila, da bom služila kruh z zmagovanjem na večjih tekmovanjih in poučevanjem tekmovalnih parov. A to me je kar hitro minilo in spoznala sem, da sem bolj umetniški tip plesalke in da rada tudi koreografiram. Všeč mi je, da si služim kruh tudi s pomočjo šova Zvezde plešejo, ki omogoča moji ustvarjalni plati, da pokuka na plano,'' je za 24ur.com povedala Tadeja, ki bi si kruh služila tudi s potovanjem po svetu, pisanjem kakšnega bloga ali pa nekje v Sloveniji, kjer bi združila turizem s plesom.

V svoji plesni karieri nad plesom ni nikoli obupala, je bila pa manj navdušena nad tekmovanji: ''Nikoli me ni resnično osrečevalo tekmovati in se boriti za visoke uvrstitve. Na tekmah sem bila vedno zelo napeta, nervozna in nisem uživala. Vendar pa sem tudi med obdobji, ko nisem tekmovala, vedno plesala in odkrivala širok svet, ki ga ples ponuja. To me je vedno osrečevalo.''

Če bi lahko zaplesala s katerokoli osebo na svetu, bi to bil njen življenjski sopotnik Matic Rodica. Zakaj? ''Ker je v njegovih rokah ples najlepši in poln ljubezni,'' razneženo odgovori simpatična svetlolaska, ki plesne čevlje zelo rada obuje: ''To so moji najljubši čevlji. Vedno so udobni, čudoviti na pogled, kar pa je najpomembneje, da te ponesejo kamor želiš.''

Tadeja Pavlič (Foto: osebni arhiv)

Poleg plesa jo navdihuje različna umetnost: slike, knjige, druge zvrsti plesa, igra, glasba, vse kar ima dušo. Zelo rada se ukvarja z različnimi športi od odbojke, badmintona, tenisa ... V prostem času najraje počne stvari, ki jo sproščajo: branje knjig, gledanje filmov, meditiranje, sprehodi, izleti, zelo rada je v naravi, pa tudi na kavču. ''V zimskem času najraje pobegnem na sneg, v kakšno smučarsko središče na eno dolgo smuko, potem pa h kaminu s toplim čajem v rokah.''

Prva sezona šova Zvezde plešejo, v kateri je bil njen soplesalec Dejan Vunjak, ji je poleg zmage dala ogromno koreografskih priložnosti in izkušenj.

''Prvič sem poučevala nekoga, to je bila zelo lepa izkušnja in tudi kamere obožujem, zato v tem šovu res zelo uživam. Dala pa mi je seveda tudi nova prijateljstva, ki jih lepo gojimo in vzdržujemo in ta bodo ostala večna,'' pravi Tadeja, ki že nestrpno čaka 2. sezono Zvezde plešejo.

''Najbolj se veselim novih prijateljstev, novih izkušenj, poznanstev in zabave, ki jo ta šov prinaša, tako nam sodelujočim kot tudi gledalcem pred TV ekrani. Za soplesalca pa se bom kar pustila presenetiti, nimam posebnih želja.''