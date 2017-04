V Portorožu se je zaključil 26. Slovenski oglaševalski festival, med nagrajenci tudi Pro Plus

V Portorožu je ptoekal že 26. Slovenski oglaševalski festival (SOF), katerega nosilna tema je bila letos človeški faktor v oglaševanju. Udeleženci so lahko prisluhnili uveljavljenim domačim in mednarodnim govorcem, v tekmovalnem delu pa se je za nagrade potegovalo 396 prijavljenih del, kar je 94 več kot lani. Med prijavljenimi kampanjami in oddajami je žirija kot najbolj inovativno rešitev v kategoriji Celostne komunikacijske akcije ocenila oddajo Štartaj Slovenija, ki smo jo za Spar Slovenija pripravili na Pro Plus v sodelovanju z oglaševalsko agencijo Formitas.

Priznanje za oglaševalsko osebnost leta 2016 pa je šla v roke generalnemu direktorju Pro Plusa Pavlu Vrabcu. Vrabec aktivno prispeva k razvoju slovenske oglaševalske stroke pri praktično vseh oglaševalskih dogodkih, so sporočili iz Slovenske oglaševalske zbornice.



Vrabec je na čelu Pro Plusa zadnjih osem let, vodenje pa je prevzel v času velikih sprememb poslovnega, medijskega in televizijskega sveta. Pri svojem delu stavi na intuicijo in s svojimi ključnimi odločitvami po mnenju upravnega odbora zbornice zagotavlja razvoj medija, ki je pomemben igralec v slovenskem oglaševanju.

Pro Plus je v tem času spremembam sledil in jih hkrati soustvarjal. "Pavel Vrabec odpira televizijo za nove možnosti. Vidi jih predvsem kot priložnosti, tako za podjetje, oglaševalce kot tudi za gledalce," so še zapisali v upravnem odboru zbornice.