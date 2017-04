V prestolnici so ponovno zadonele Zgodbe Prekmurja. Zapel je tudi župan!

V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani so se v sredo, 5. aprila, igrale in pele prekmurske melodije. Prekmurski godbi Bakovci, ki jo vodi dirigent prof. Željko Ritlop, so se na odru pridružili priznani pomurski glasbeniki. Kot glavni gost večera je skupaj s godbeniki nastopil Samo Budna, ob spremljavi godbe pa so zapeli še Tjaša Šimonka, Dorina Gujt, Tomi Baaron ter župan Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek. Za dodatno popestritev so poskrbeli solisti Prekmurske godbe Bakovci, Marko banda ter komik Anton aus Tirol, posebne melodije Prekmurja pa je pričaral Andrej Sobočan - Andi s svojimi cimbalami.

Zgodbe Prekmurja so se začele pisati z udarno Bakovsko koračnico, nato pa je godba zaigrala deli svetovno priznanih avtorjev - koncertni skladbi La Storia in Xerxes. S slednjo se je pokazala tudi tolkalna sekcija Prekmurske godbe Bakovci pod vodstvom prof. Denisa Dimitriča.

V nadaljevanju je nastopil čas za prve goste. Najprej se je godbenikom na odru pridružil župan Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek, ki je vsem zbranim namenil nekaj besed in ob spremljavi godbe zapel znano slovensko skladbo Mati bodiva prijatelja. Za tem sta na oder stopila prekmurska pevka Dorina Gujt, ki je zapela vsem dobro znani skladbi Moja Sobota in Poletna noč, ter Tomi Baaron, ki je zapel pesmi Za prijatelje in Ulica prave ljubezni, katere pisec besedila je sam.

Kasneje se je godbenikom pridružila še pevka prekmurske glasbe, Tjaša Šimonka, ki s svojim vokalom nikogar v dvorani ni pustila ravnodušnega. Posebno prekmursko vzdušje je s svojimi cimbalami v dvorani pričaral Andrej Sobočan – Andi. Iz vrst godbenikov sta se predstavila Hana Štefanec na altovskem saksofonu in Primož Zavec na ksilofonu.

Kot glavni gost je Zgodbe Prekmurja z nami pisal kantavtor Samo Budna. Ob spremljavi godbe je zapel avtorski skladbi Hvala ti mala in Rdeče oči ter dodobra navdušil zbrano občinstvo v Linhartovi dvorani. Za še dodatno popestritev in prijetno vzdušje v dvorani so poskrbeli komik Anton aus Tirol ter skupina Marko banda. Večer se je končal »lüšno«, z znanima prekmurskima pesmima Nocoj je ena lüšna nouč in Daj mi Micka pejneze nazaj, ki so ju ob spremljavi godbe zapeli gostje večera – Dorina Gujt, Tjaša Šimonka in Tomi Baaron.