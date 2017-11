VELIKA IMENA IZ SVETA GLASBE KOT IDEALNO BOŽIČNO ALI NOVOLETNO DARILO ZA VAS IN VAŠE NAJBLIŽJE

Vrhunski glasbeno-scenski spektakli, ki se obetajo naslednje mesece v ljubljanskih Stožicah in zagrebši Areni, ne bodo nikogar pustili ravnodušne. Če želite presenetiti in razveseliti svoje najbližje v tem najlepšem obdobju leta, jim pravočasno priskrbite vstopnice, saj bodo vsi omenjeni koncerti res posebne in edinstvene izkušnje.

Glasbena čarovnija se prične 22. 12. v dvorani Stožice z veličastno sopranistko, ki bo nastopila v okviru Royal Christmas Gala z zborom Gregorian, simfoničnim orkestrom in tenoristi Mariom Frangoulisom, Narcisom in Fernandom Varelo. Romantični februar bo v znamenju superzvezde Sira Roda Stewarta, ki je svoj nastop 2. februarja 2018 v zagrebški Areni vzel zelo resno in vam obljublja nepozabno doživetje z njegovimi nepozabnimi uspešnicami in smislom za humor.

V duhu romantike in ljubezni bomo pričakali tudi 10. marec, ko boste lahko uživali v veličastnih izvedbah Andree Bocellija in simfoničnega orkestra v Areni v Zagrebu. Kot veteran tudi pred slovenskim občinstvom nič ne prepušča naključju, zato ni prav nič nenavadno, da je ime tega slovitega tenorista zagotovilo za glasbeni dogodek, ki bo zadovoljil tudi najbolj zahtevne ljubitelje klasične glasbe. Za povrh vsemu, kar vam ponuja Star Produkcija, pa je tu še koncert megapopularnega dirigenta in violinskega virtuoza Andree Rieuja ter njegovega Johann Strauss Orchestra, ki se vrača na oder ljubljanskih Stožic po izjemnih ocenah obiskovalcev njegovega koncerta v Ljubljani letos, že 18. maja 2018.

Direktor Star Produkcije Alen Ključe je ob temu povedal: „Običaj obdarovanja v času praznikov pozitivno vpliva na naše fizično in duševno zdravje, zato smo poskrbeli, da lahko svojim bližnjim podarite nekaj res posebnega. Pred nami so prave glasbene poslastice in za vsakogar se nekaj najde: nepozaben božič in novo leto s Sarah Brightman, valentinovo z Rodom Stewartom, dan žena z Andreo Bocellijem, koncert Andree Rieuja pa bo pravi uvod v poletne mesece 18. maja 2018.“

Le kdo ne pozna izvedbe »Time to Say Goodbye«, dueta Sarah Brightman in Andree Bocellija, ki sta jo zapela skupaj tudi v Teatru del Silenzio v Italiji.

