VIDEO: Blaž iz Reke ljubezni zaradi vloge nadel salonarje. Kako se znajde v visokih petah?

26-letni igralec Voranc Boh se te dni utaplja v delu. Poleg snemanja napete serije Reka ljubezni pa nadarjeni igralec navdušuje še v eni vlogi, za katero se je moral preleviti v žensko. Iz mizarske delavnice v idilični vasici Krka mora tako vsake toliko smukniti v svet newyorškega podzemlja oziroma na oder MGL, kjer igra v muzikalu Rent. Za vlogo transvestita Angela se je Voranc poskusil vživeti v žensko telo in nositi visoke pete.

V odrski ljubezni pa se je Voranc kot Angel združil še z enim znanim obrazom iz televizijske serije, Gregorjem Grudnom, ki v Reki ljubezni igra detektiva Gašperja. Če sta v seriji mizar in policist, ki skrbita predvsem, da v njuni okolici ne bi gorelo, pa sta na odru pred popolnoma drugačnim izzivom, saj morata poskrbeti, da med njima zaprasketajo iskrice strasti.

Toma Collinsa (Gregor Gruden) in Angela Dumotta Schunarda (Voranc Boh) v muzikalu Rent premaga strast. (Foto: Aljoša Rebolj)

Rent slavi življenje

Muzikal je napisal Jonathan Larson, ki je v središče postavil zgodbo o skupini mladih ljudi, prekipevajočih in med seboj tesno povezanih umetnikov, ki kljub revščini in bolezni ostajajo zvesti svojim ustvarjalnim načelom in boemskemu načinu življenja v newyorški četrti East Village. Sporočilo muzikala Rent je kljub vsem preprekam, ki jih življenje postavlja na pot njegovim junakom, požrtvovalno in optimistično: ljubezen premaga vse ovire, najpomembnejši dan v življenju pa je današnji. Odlikuje ga vrsta spevnih songov z močnim izpovednim nabojem, v njem pa se prepletajo različni subkulturni fenomeni iz newyorškega undergrounda s konca osemdesetih let.

Ljubezen premaga vse ovire, je glavno sporočilo muzikala. (Foto: Aljoša Rebolj)

Larson, ki si je želel, da bi zapolnil vrzel med Broadwayem in mladostno energijo občinstva rock koncertov, je v muzikalu Rent združil vse od soula, latino ritma, funka do gospela, a ostal v okvirih tedaj popularne glasbe. Rent življenje časti na veder način, medtem ko v zgodbo v popolnosti naseli krhek, raztrgan in realen svet, kot ga je v resnici živel avtor in tudi generacija njegovih vrstnikov v zgodnjih devetdesetih v ZDA.

Igralska zasedba muzikala Rent. (Foto: Aljoša Rebolj)

V predstavi, ki je že na ogled na odru MGL, igrajo še: Matic Lukšič, Filip Samobor, Viktorija Bencik Emeršič, Ana Dolinar Horvat, Lena Hribar, Gaber K. Trseglav, Urša Kavčič, Metod Banko, Uroš Buh, Tilen Udovič, Anja Möderndorfer in Katja Škofic.

Voranc Boh je v Reki ljubezni Blaž Slak. (Foto: POP TV)

Vorancu Bohu in Gregorju Grudnu pa v muzikalu Rent dela družbo še en dvojni agent iz Reke ljubezni – na seznamu igralcev najdemo še igralca Jožefa Ropošo. Nove dogodivščine, ki so v zadnjem delu razburkale dogajanje ob Krki, pa se bodo v nadaljevanju še stopnjevale. Na plan prihajajo stare in nove zgodbe o zemljiščih, zaradi katerih se med vaščani že vnemajo prepiri. Na udaru pa so tudi stare in nove romance. Zaljubljena Irena ob pogovoru z Rokom doživi hladen tuš. Je imela pri tem prste vmes Mojca? Se bo njena zgodba o nesrečni ljubezni ponovila?

Napetost se stopnjuje

Ker bomo morali najprej stiskati pesti za vijoličaste nogometaše Maribora, ki se bodo nocoj ob 20. uri spopadli s špansko Sevillo, bo skrivnostna Reka ljubezni na televizijskih zaslonih valovila spet v sredo, 27. septembra, ob 20. uri. Ne zamudite!

Naslednje nadaljevanje Reke ljubezni bo na sporedu v sredo ob 20. uri.

Do takrat pa kratek vpogled v dogajanje 15. dela …

Mojca prosi Roka, da se pred njenim odhodom še enkrat dobita. Erik in Jan Gašperju prepričljivo lažeta glede odhoda v Krko. Blaž in Rok govorita o Ireni in zgodbe, ki mu jih pove Blaž, Roka spravijo v slabo voljo. Erik in Jan postaneta prijatelja. Sonja obišče Mirana. Angelca in Tereza se prepirata glede zemljišča. Marija fantoma razlaga o težavah, ki so jih imeli okoli zemljišča. Irena zbere pogum in pokliče Roka, on pa je do nje izredno hladen. Se bo njuna romanca končala hitreje kot sta pričakovala?