VIDEO in FOTO: Dunking Devils v manj kot treh dneh do 5 milijonov ogledov

Njihov najbolj nor video do zdaj so posneli, kot promocijo SŽ-Tovorni promet na največji evropski prireditvi s področja logistike v Münchnu ter v počastitev vseh slovenskih železničarjev in njihovih družin. V dogovoru s svetovno znanim portalom People Are Awesome je video ugledal luč sveta prav danes, na dan železničarjev, v spomin prihoda prvega vlaka na slovenska tla leta 1846.

"Po lanskem posnetku zabjanja po Bohinjski Progi je bilo dvigniti nivo še eno stopničko višje res pravi izziv! Prepričan sem, da bi nam drugi železniški prevozniki ob ideji , da bomo na vlak postavili skakalnico za BMX, en vagon pa spremenili v 70 ton težak bazen, enostavno rekli, da smo nori. Resnično me veseli, da je SŽ-tovorni promet podjetje, ki se izziva ne ustraši. Zaupali so nam pri uresničitvi še enega resnično nepozabnega projekta svetovne klase. Čutili smo željo po skupnem uspehu in dobili 100 % podporo na vseh nivojih, od direktorice do vodij postaj, strojevodij in drugih železniških delavcev. Ponosen sem, da lahko ta projekt poklonimo vsem železničarjem in njihovim družinam. So neverjetni ljudje in zaslužijo si priznanje!" je povedal Domen Rozman, idejni vodja Dunking Devils.



Ne počnite tega doma ...! (Foto: Katja Pokorn)

Na letošnji Dan železničarjev, v petek 2. junija zvečer, so tako javnosti predstavili njihov najbolj nor videosposnetek do zdaj – spektakel na 170 m dolgem akrobatskem vlaku. Predelali smo tovorni vlak in nanj namestili skakalnice za BMX kolesa, olimpijski trampolin, rusko gugalnico in celo bazen s 70 tonami vode.

Rezultat je do zdaj naš najbolj nor video, ki ga je v prvih 48 urah od objave videlo že več kot 4,5 milijona ljudi, v slabih treh dneh pa več kot pet milijonov. Oglejte si ga tudi vi!