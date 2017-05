VIDEO: Flashmob z ekipo muzikala Vesna

S flashmobom so mimoidoči v ljubljanskem nakupovalnem centru lahko začutili razposajeni utrip muzikala Vesna, saj je ekipa zaplesala ob pomoči 80 mladih plesalcev. Če vas ni bilo med njimi, svoj odmerek razigrane pomladne energije lahko prejmete z ogledom in odštevanjem do premiere 7. junija v ljuljanskih Križankah.