VIDEO: Jan Plestenjak polepšal dan avtističnemu Filipu

Prijaznega mladeniča Filipa, ki trpi za cerebralno paralizo, povrh vsega pa je še slep in avtist, poznamo kot velikega oboževalca Jana Plestenjaka. Filip svojo moč črpa tudi iz glasbe in Plestenjakove pesmi so tako pogosto na predvajalniku. Zdaj pa je Jan obiskal Filipa in skupaj sta zapela nekaj pesmi.