VIDEO: Klemen Slakonja čaka na klic Angele Merkel

Igralec in izvrstni imitator Klemen Slakonja je konec februarja lani ponudil svoj prvi videospot projekta #TheMockingbirdMan, v katerem se je prelevil v Vladimirja Putina in zapel Putin, Putout, ki ima danes že skoraj 12 milijov ogledov na YouTubu. Sredi julija lani je potem ponudil še Donalda Trumpa in zapel Golden Dump (The Trump Hump). Ta je sicer po popularnosti krepko za Putinom, saj po slabem letu lovi "šele" tri milijone ogledov.

Slakonja je sicer nedavno s strani YouTuba prejel plaketo srebrni gumb (YouTube Silver Play Button) za doseženih sto tisoč naročnikov. Za 17. junij je napovedoval svojo naslednjo imitacijo in videospot, saj se je zdaj prelevil v Angelo Merkel. Videospot z naslovom Ruf mich Angela, ki ga je ponovno režiral Kranjčan Miha Knific, bo tako luč sveta ugledal danes, ko vam ga bomo ponudili tudi mi, do takrat, pa lahko uživate v napovedniku!