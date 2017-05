VIDEO: Na Bledu več kot 500 harmonikarjev

Harmonikarji, ki so jim organizatorji zagotovili brezplačna parkirišča, so se na Bledu začeli zbirati okoli 10. ure, ko se bodo začele posamezne predstavitve na glavnem odru. Ob 12. uro pa so se razporedili okoli Blejskega jezera in nato skupaj že tradicionalno zaigrali skladbo Otoček sredi jezera ter zatem še Na Golici ter Čebelarja. Sledili so nastopi nekaterih orkestrov, ob 14. uri pa je sledila povorka po glavni promenadi.

Letošnje srečanje bo zagotovo rekordno po številu harmonik, a le do prihodnjega leta, pravi Mežan in pojasnjuje, da se bo šestega srečanja harmonikaric in harmonikarjev ob Blejskem jezeru, ki bo 20. maja 2018, udeležil tudi ansambel Saša Avsenika, kar naj bi privabilo še več harmonikarjev.

Prisluhnite, kako so letošnji udeleženci zaigrali skladbo Otoček sredi jezera!