VIDEO: Razigrana Chorchyp in Martina v Kekčevi deželi

Zvezde plešejo: Denis in Martina kot Kekec in Mojca

Denis Porčič - Chorchyp in Martina Plohl (Foto: 24ur.com)

Denis Porčič - Chorchyp in Martina Plohl se v teh dneh pripravljata na staro slovensko klasiko. Denis bo upodobil najbolj znanega slovenskega pastirčka Kekca, Martina pa njegovo slepo prijateljico Mojco. Plesni par se je celo odpravil v Kranjsko Goro v Kekčevo deželo, da bi se čim bolj pripravil na svoj nedeljski nastop v šovu Zvezde plešejo. V videu si poglejte, kako zabavni so njuni treningi v naravi.

Urška Vučak Markež se bo v ritmih charlestona morala vživeti v vlogo Kremenčkove Vilme. Na vajah je svojega plesalca Jerneja spraševala, če niso mogoče zamenjali vlog, saj ima v sebi več robustnega kamnoseka Freda, kot pa njegove nežne ženice.



Filmski teden je v prijeten izziv tudi Maji Martini Merljak, ki v sebi išče fatalko. Z Mihom se bosta preselila v začetek 20. stoletja, v enega od nočnih Pariških klubov – poustvarila bosta namreč bleščeči muzikal Moulin Rouge.



Nuša Lesar in njen plesni partner Andrej se te dni preobražata v Rosie in Jacka, saj se odpravljata na najbolj luksuzno križarko – Titanic.

Ne zamudite novega plesnega spektakla Zvezde plešejo v nedeljo, 2. aprila, ob 20.00 na POP TV.

Dejan Vunjak bo s soplesalko Tadejo v filmsko obarvani oddaji odplesal delček muzikala Briljantina, ki mu je še kako znan, saj je pred leti že sodeloval v njem.



Plesalec Nejko je Iryno Osypenko razveselil z novico, da bo njen naslednji ples tango. Prevzela bo eno od vlog Julie Roberts, njen soplesalec pa bo Richard Gere.

Miha Dragoš in njegova soplesalka Valeriya sta se v nedeljo poslovila od šova. Kdo bo naslednji par, ki bo odšel domov? (Foto: Miro Majcen)

Na vajah je Janeza Usenika soplesalka presenetila z zanimivo opravo, ki je predstavljala namig za filmski plesni nastop. Janez bo v izseku filma Maska plesal sambo, ki je kondicijsko precej zahtevna.

Leticia Slapnik Yebuah in Matej Krajcer se bosta zavrtela na pesem iz filma Telesni stražar.



Jernej Tozon in njegova plesna partnerica Jagoda imata pred sabo prav posebno nalogo. Prvič bosta zaplesala salso, in sicer skozi legendarno plesno filmsko uspešnico Dirty dancing.

Igor Štamulak in njegova soplesalka Lejna bosta zaplesala na pesem iz filma Pirati s Karibov.