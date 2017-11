VIDEO: S svojim vrhunskim nastopom pustila žirijo in občinstvo brez besed

Tim Nuč in Luka Avguštin sta s svojim vrhunskim nastopom na hrvaškem Supertalentu zopet pustila žirijo in občinstvo brez besed. Hrvaška pevka Maja Šuput je pozvala vse pred TV ekrani, naj glasujejo zanju, saj jo je bilo strah, da ljudje ne bi glasovali za njun talent samo zato, ker sta Slovenca. Flipping Art sicer nista bila edina Slovenca, ki sta se predstavila na letošnjem Supertalentu. Nastopa sta tudi znana akrobata Filip in Blaž, ki pa se na polfinalu žal nista uspela prebiti naprej.

"Uvrstitve v finale nisva pričakovala, saj sva se zavedala, da sva Slovenca na tuji oddaji talentov. Vendar pa so naju Hrvati popolnoma presenetili z glasovanjem in dokazali, da lahko drug drugega tudi podpiramo, čeprav smo si sicer pogosto v laseh. Najin glavni cilj je, da izvedeva vrhunsko točko in pokaževa, česa sva sposobna. Zmaga na Supertalentu bi nama pomenila največjo potrditev za najino dolgoletno delo in trud," je navdušeno dejal Luka.

Tim in Luka sta samouka, ki sta se nad t.i. freerunningom navdušila v srednji šoli. Ker sta oba iz manjših krajev, kjer v bližini nimata telovadnic in primernih pogojev za treninge, sta svoje prve treninge gimnastike izvajala kar doma na travi, z vzmetnicami namesto blazin. Kot Flipping Art sta se širši slovenski javnosti predstavila že lani na avdiciji za Slovenija ima talent. Kljub temu, da se takrat nista prebila do polfinalne oddaje, mlada akrobata nista obupala in sta se prijavila na hrvaško oddajo, kjer s svojo energijo in inovativnimi akrobatskimi triki navdušujeta naše sosede.

Tim in Luka o urbani akrobatiki: Če veš, česa si sposoben, si zaupaš in poznaš svoje meje, potem ni tako nevarno.

Flipping Art sestavljata 22-letni Tim iz Planine pri Sevnici in 21-letni Luka Avguštin iz Smokuča pri Žirovnici. Oba sta študenta Fakultete za šport v Ljubljani in gimnastična trenerja. Pod svoje okrilje ju je pred časom vzela slovenska akrobatska skupina Dunking Devils, ki jima bo s svojim znanjem in izkušnjami pomagala pri prodoru na tuje trge.

"Največje presenečenje pred polfinalom sva doživela, ko so nama prejšnji teden sporočili, da so najin nastop prestavili že na to nedeljo, čeprav bi ga naj imela šele 26. novembra. Tako sva morala v dveh dneh izpiliti vse finese in sva trenirala še bolj trdo. V tokratno točko sva vključila še malenkost težje elemente, kar se je na koncu poznalo pri odzivu žirije in ljudi, ki so glasovali za naju," pa je še dodal Tim.

Nad njima je bil navdušen tudi Domen Rozman, idejni vodja Dunking Devils: "Vesel sem, da so naši sosedi prav tako videli in podprli talent Flipping Art, ki smo ga v njiju prepoznali tudi Dunking Devils. Prepričan sem, da bosta fanta s svojo vztrajnostjo in strastjo do tega, kar počneta, kmalu osvojila svet. Na njuni poti jima bomo pomagali kolikor lahko, saj je eden od naših ciljev povezati slovensko akrobatsko sceno in jo popeljati nivo višje."