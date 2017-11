VIDEO: 'Še vedno ne verjamem, da se to res dogaja'

Miss Universe je eden od najprestižnejših lepotnih izborov na svetu. V tednu dni bodo okronali novo misico in dekleta so se že zbrala v Las Vegasu, med njimi pa je tudi naša misica, ki se je že pridružila tekmovalkam.



22-letna Emina Ekić, ki prihaja iz Ptuja, je diplomirala na turistični univerzi v Melbournu, Avstraliji. Kot pravi sama, je velika ljubiteljica glasbe. V prostem času pa zelo rada igra košarko, prebere kakšno knjigo in hodi na sprehode. Za Miss Universe Slovenije se se prijavila zgolj zaradi radovednosti, ljubezni in zanimanja do mode, pridobivanje novih izkušenj ter spoznavanj novih ljudi.

Za POP IN se je javila iz čudovitega Vegasa, in povedala, da tam priprave potekajo intenzivno, ter da so dekleta zelo zaposlena z intervjuji, pomerjanji, fotografiranjem in podobnim. A vseeno je zelo zabavno, dodaja. "Najbolj zabavno je, ko v nekaj dneh spoznaš 93 deklet. To so zelo prijetna dekleta, vsaka je unikat in predstavlja lepoto svoje države," je povedala.

Dodala je, da so občutki neopisljivi in nerealni, ter da še vedno ne verjame, da se vse resnično dogaja. "Vsako jutro se zbudiš z veseljem, tukaj smo 16 dni, hočemo jih maksimalno izkoristiti," je povedala. Pojasnila je, da ni vse samo delo, ampak si vzamejo čas tudi za zabavo, obisk kakšnega koncerta, večerje. "Ustvarjajo se nepozabni spomini," pravi simpatična Ptujčanka.

Je sploh kakšna negativna plat vsega tega? "Zbujanje ob 5. uri zjutraj," pravi in pojasni, da zaradi obilice aktivnosti dekleta hodijo spat zelo pozno, vstati pa morajo (pre)zgodaj.

22-letnica je s sabo vzela tudi nenavadnega sopotnika – 79-centimetrskega ptujskega kurenta, ki ga je v imenu Slovenije podarila ZDA, in ki bo šel na dražbo. "Zelo sem ponosna, da sem lahko našega kurenta predstavila celemu svetu," pravi.

