VIDEO: Spektakularni čarodej Aleksander sodnike šova talentov pustil brez besed

Mladi čarodej Aleksander Štucl niza uspeh za uspehom. (Foto: You Tube)

21-letni celjski čarodej Aleksander Štucl z umetniškim imenom Magic Aleksander se s čarodejstvom se ukvraja od desetega leta, ko mu je prijatelj v šoli pokazal trik in ga povsem navdušil za čaranje. Zato je začel brati čarovniške knjige in vadil tudi 14 ur na dan. Več kot 11 let je pridno vadil in nastopal po različnih lokalih, klubih, sejmih in zabavah, nato pa ga je širša Slovenija spoznala, ko je osupnil na odru šova Slovenija ima talent in prišel v polfinale.

Nato ga je opazila ena izmed največjih televizijskih hiš na svetu, britanska BBC 1, ki je predvajala njegove videoposnetke v čarovniški oddaji, ki jo povprečno gleda 10 milijonov ljudi.

Zdaj pa je brez besed pustil tudi žirijo in gledalce hrvaške različice šova talentov, oddaje Supertalent. Točka, s katero se je predstavil v oddaji, je bila tudi zanj prav posebna, saj je izvedel prvič. Žiranti niso mogli verjeti svojim očem in so mladega genija seveda soglasno poslali v naslednji krog.

Oglejte si njegov spektakularni nastop: