VIDEO: Tako srčno so se naši šampioni veselili zmage

Naše rokometaše kot ekipo krasijo energija, strast, ljubezen do športa in zvestoba drug do drugega, je že po nekaj trenutkih v njihovi družbi opazil naš novinar Žiga Lesjak.

In kako se znajo skupaj veseliti zmage, so pokazali tudi po odločilni zmagi nad Črno goro, ki je bila zaradi preteklih nesrečnih sodniških pripetljajev toliko slajša. Po uvrstitvi v Varaždin so zato naši fantje to proslavili, kot se spodobi.

KOMENTAR: Veliko srce majhne (velike) ekipe, ki je v očeh institucije majhna in nevredna.

Vid Kavtičnik, ki sebe na Instagramu opisuje kot "očeta, moža in profesionalnega rokometaša, ki vse trenutke ovekoveči s fotografijo", seveda ni mogel mimo ovekovečenja tega slavja. "Gremooooo, Slovenijaaaaa!," je pripisal ob posnetek, na katerem z ekipo doživeto in več kot zasluženo prepevajo športno himno. "Ko je treba iti do konca, mi ne popustimo," je prevevalo od navdušenja.

Če ob tem ne gredo pokonci kocine ...

Žan Rant Roos, manualni terapevt in maser moške rokometne reprezentance, pa je objavil fotografijo vzhičenih fantov, ki so tudi doma poskrbeli za pravo evforijo.

Slovenija gre naprej!