VIDEO: To pa je mučenje!

Tekma za plesni globus v spektakularnem šovu Zvezde plešejo postaja vse bolj napeta, saj je parov vse manj, ob tem pa postajajo vse boljši. In kot nam je do zdaj že postalo več kot jasno, so za to ključni pogosti in težki treningi. A da znajo biti treningi tako zahtevni, kot sta to pokazala Maja Martina Merljak in njen soplesalec Miha Perat, si nismo predstavljali.

Maja je morala delati sklece, ki že sami po sebi za mnoge od nas predstavljajo velik izziv, da pa bi bila naloga še težja, se je Miha prelevil v "človeško utež". In da bi bilo mučenje še slajše, je ob tem jedel še pico! Je sploh lahko še hujše? Še dobro, da je Maji ob vsem šlo precej na smeh, Miha je namreč res velik šaljivec. Ko je imela Maja Martina, logično, nekaj težav, jo je zbadal: "A boš še danes začela?" Ko je s težavo dvignila breme, se je spet pošalil: "Ko boš začela, povej, da bom vedel." A treba mu je priznati, da je tudi kavalir, saj je olajšal delo - odložil je pico. Poglejte zabavni posnetek:

Ker se je Maja Martina kljub trem odličnim nastopom znašla med ogroženimi pari, bo v nedeljo z energično sambo skušala znova navdušiti sodnike in publiko.

Denis Porčič Chorchyp in njegova soplesalka Martina Plohl pa sta druge plesalce izzvala, da pokažejo svoje plesne gibe. Sama sta izvedla zabavno koreografijo, v kateri lahko vidimo, kar si najbrž nikdar ne bi predstavljali - Chorchypovo "twerkanje". Kaj pravite, kako se je odrezal?

Denisa bomo sicer v nedeljo videli v zapeljivi rumbi, ki jo bo odplesal na uspešnico Sama Smitha Stay with me.