VIDEO: Usodna igralka, ki je v zadnjem delu Reke ljubezni poskrbela za dramatični preobrat

Igralka Bernarda Oman je v zadnjem delu prve sezone Reke ljubezni poskrbela, da je vsem zastal dih. Povsem nepričakovano se je namreč kot mama glavnih junakov Roka in Blaža vrnila v njuno življenje in poskrbela za pravi šok.

Kako se bo zgodba odvijala, moramo počakati do nove sezone, v kateri ne bo manjkalo zapletov in dogodivščin.

Kaj nam je o svojem liku povedala enkratna Bernarda? "Eni so mislili, da je Vida mrtva, drugi so vedeli, da je živa. Ampak nihče ni vedel, kje je in marsikdo niti ne ve, zakaj je šla," je dejala in nagajivo dodala: "Tudi jaz vam tega ne bom povedala! Če hočete to izvedet, lepo spremljajte drugo sezono, in boste vse izvedeli!"

Bernardo smo ujeli na Mali sceni MGL, in sicer po 250. ponovitvi uspešnice Vse o ženskah. V tej komediji sodobnega hrvaškega dramatika Mira Gavrana, ki jo je režirala Barbara Hieng Samobor, igrata še Jette Ostan Vejrup in Karin Komljanec. Predstavo so premierno uprizorili 15. januarja 2005, častitljivo številko

V uspešnici Vse o ženskah poleg Bernarde igrata še Jette Ostan Vejrup in Karin Komljanec. (Foto: Simon Stojko Falk)

250. ponovitev pa so obeležili točno po 13 letih in enem dnevu. Predstavo, ki je vselej razprodana, si je ogledalo skoraj 37.000 gledalcev.

In uspeh predstave ni presenetljiv, saj gre za lahkotno "žensko" komedijo, ki je všeč vsem, ki si v gledališču želijo razvedrila in sprostitve po napornem vsakdanjiku. Tri igralke, vsaka v vlogi petih, po značaju in težavah zelo različnih žensk v starosti od treh do dvaindevetdesetih let, v najrazličnejših življenjskih položajih razkrivajo ženski princip sveta. Srečamo se s celo paleto ženskih likov, čeprav se v igri vse vrti predvsem okrog – moških. Ogled v MGL priporočajo vsem ženskam, ki bi rade podrobneje spoznale vzvode svoje psihe, pa tudi vsem moškim, ki bi želeli globlje prodreti v njim večno uganko – žensko dušo.

