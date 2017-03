VIDEO: V zaodrju šova Zvezde plešejo je več kot zabavno

Tekmovalci plesnega šova Zvezde plešejo so bolj kot tekmeci prijatelji, ki se v zaodrju precej zabavajo. (Foto: Miro Majcen)

"Takole se imamo, medtem ko uživate v reklamah," je naš novinar in tekmovalec v plesnem spektaklu Zvezde plešejo Janez Usenik zapisal ob posnetku, na katerem se zabava v družbi voditeljice oddaje Svet na Kanalu A Nuše Lesar, igralke in profesorice matematike Urške Vučak Markež in pevca Dejana Vunjaka.

Dodal je, da uživajo prav vsi tekmovalci skupaj. "Zato pa smo žalostni, ko nam oddaja na koncu odnese enega od ekipe," je pripisal.

In preteklo nedeljo je oddaja "odnesla" mistra Slovenija Miho Dragoša ter njegovo soplesalko Valeriyo. A Miha se ni dolgo predajal žalosti. "Res sem užival. Spoznal sem čudovite ljudi, naučil sem se mnogo in vsi trije nastopi mi bodo ostali v najlepšem spominu," je zapisal na svoji Facebook strani.

V nedeljo ne zamudite naslednje oddaje, saj postaja vse bolj zanimivo in napeto, sodniki pa vse bolj strogi.