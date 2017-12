Jernej Tozon (Foto: POP TV)

Glasbenik Jernej Tozon ima decembra polne roke dela, za njim je cel kup nastopov, čeprav mu je za božič uspelo biti v krogu najdražjih, pa se zdaj spet vrača na oder, tako bo tudi novoletna noč delovna.

Čeprav se je prva sezona šova Zvezde plešejo končala spomladi, na oddajo tekmovalce še vedno vežejo lepi spomini.

Med njimi je tudi vedno nasmejani Jernej, ki je nastopil skupaj s simpatično plesalko Jagodo Batagelj, s katero si – čeprav sta oba zelo zaposlena, še vedno najdeta čas za kavo.

"Jagoda je čudovito dekle. Zelo sem vesel, da je bila moja soplesalka ter da je imela z menoj dovolj potrpljenja. Še vedno najdeva čas za kavo." Nam je zaupal v kratkem pogovoru.

Dodal je, da je bila izkušnja čudovita in si jo bo zapomnil za vse življenje. Zaupal nam je tudi, kateri ples mu je bil najljubši, a hkrati tudi največji trn trn v peti - in to samo zaradi ene stvari. Vas zanima, kaj je bilo to? Poglejte si v zgornjem posnetku.