FOTO: Viktorji v roke Polesa, Bizovičarja in oddaje Štartaj Slovenija!

Po enoletnem premoru so v portoroškem hotelu Bernardin podelili viktorje za medijske dosežke v lanskem letu. Voditelj večera Vid Valič je poskrbel za dve uri dobre volje, med glasbenimi gosti pa so bili Mi2, Jan Plestenjak in BQL. Kipce so kot doslej podelili v sklopu viktorjev popularnosti in strokovnih viktorjev, ki so jih izglasovali člani Akademije Viktor.

Lado Bizovičar je dobil kipec za voditelja zabavne TV-oddaje. (Foto: Miro Majcen)

Za vodelitelja zabavne TV-oddaje je strokovnega viktorja prejel Lado Bizovičar, za zabavno oddajo je slavila oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem, za informativno TV-oddajo so bili spet na vrsti Odmevi, za voditeljico informativne TV-oddaje je viktorja prejela Manica Janežič Ambrožič, za igrano TV-oddajo ali TV-film so nagradili serijo Ena žlahtna štorija, za dokumentarni film je kipec prejela režiserka Maja Pavlin za dokumentarec o Magnificu (Charlatan Magnifique), za obetavno medijsko osebnost je viktorja prekel Nik Škrlec, za otroško ali mladinsko TV-oddajo pa so nagradili Infodrom.





Donald Rose z viktorjem za posebne dosežke, ki so ga dodelili oddaji Štartaj Slovenija. (Foto: Miro Majcen)

Viktorji popularnosti, za katere glasujejo gledalci in poslušalci, so kipec za televizijsko osebnost prinesli Petru Polesu, voditelju oddaje Dan najlepših sanj na POP TV, glasbeni viktor je šel v roke Modrijanom, viktorja za radijsko postajo je prejel Radio 1, za radijsko osebnost pa je slavil Denis Avdić, kio ga na podelitev ni bilo. Viktor za posebne dosežke, ki je zagotovo eden najvidnejših, pa so glasovalci podelili oddaji Štartaj Slovenija, ki smo jo lahko spremljali na POP TV. Viktor za življenjsko delo pa je šel v roke dolgoletnega televizijca Lada Ambrožiča.



