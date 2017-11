'Vilinska Tara Zupančič navdušuje z eleganco in stilom'

V ljubljanski Unionski dvorani so podelili prestižne nagrade Elle Style Awards 2017 za najboljše kreativne dosežke in stil na slovenskem modnem področju. Letos so jih podelili v sedmih različnih kategorijah: Elle modni oblikovalec, Elle ženska, Elle moški, Elle medijski obraz, Elle mladi talent, Elle dekor in Elle nagrada za življenjsko delo.

Med letošnje nominirance za prestižne nagrade so se uvrstili tisti posamezniki, ki jih ni mogoče spregledati. Od mode, glasbe, plesa, arhitekture, gledališča in televizije do visoke kulinarike … Vsi tisti, katerih življenjski stil je v navdih in katerih kreativnost je brez meja.

Vrhunec dogodka Elle Style Awards 2017, ki ga je povezovala Pia Zemljič, je bila nagrada za življenjsko delo. Prejel jo je legendarni fotograf Stane Jerko, ki je v slovenskem prostoru s svojim delovanjem oral ledino in pustil nepozaben pečat. "Njegove fotografije nam pripovedujejo na tisoče zgodb iz sveta mode ter ovekovečujejo marsikatero našo znano osebnost. Vedno nadvse profesionalen kavalir stare šole je z modnimi pa tudi drugimi fotografijami desetletja polnil tako rekoč vse vidnejše tiskane medije. Delo, s katerim si je vse življenje služil kruh, pa še danes, ko je dopolnil 80 let, ostaja njegova prva aktivnost," so izbiro utemeljili v uredništvu revije Elle.

Letošnji dobitnik nagrade za življenjsko delo, Stane Jerko, z odgovorno urednico revije ELLE, Barbaro Sekirnik. (Foto: Primož Predalič)

Nagrada za medijski obraz je šla v roke voditeljici POP IN-a in oddaje Zvezde plešejo, čudoviti Tari Zupančič, saj po besedah uredništva Elle navdušuje z močno prezenco, neizčrpno energijo, ustvarjalnim potencialom in stilom. "Vilinska Tara je s svojo pristnostjo in eleganco zagotovo eden od najbolj priljubljenih in zanimivih obrazov," so dodali, in ne bi se mogli bolj strinjati.

Tara Zupančič navdušuje z močno prezenco, neizčrpno energijo, ustvarjalnim potencialom in stilom. (Foto: Aleksandra Saša Prelesnik)

Slavil pa je še en član ekipe oddaje Zvezde plešejo. Sodnik Andrej Škufca je osvojil nagrado za Elle moškega. "Teža naslova se je nagibala k večni eleganci, moški očarljivosti, samozavesti in karizmatičnosti. Nagrado Elle moški je prejel Andrej Škufca, štirikratni svetovni prvak v standardnih in latinsko-ameriških plesih, ki je z ljubeznijo do plesa odločno oblikoval svojo življenjsko pot," so izbiro utemeljili v uredništvu Elle.

Andrej Škufca pooseblja večno eleganco, moško očarljivost, samozavest in karizmatičnost. (Foto: Aleksandra Saša Prelesnik)

Nagrado za Elle žensko je osvojila Sanja Nešković Peršin, "baletna plesalka neomajne osebnosti, koreografinja in performerka, ki je leta 2014 postala prva dama ljubljanskega baleta ter vanj vpeljala svež in sodoben pogled na klasični balet".

Nagrado Elle modni oblikovalec je prejel Peter Movrin, ki "s svojim unikatnim in vizionarskim oblikovanjem, prepletenim s tradicijo, glamurjem in grobostjo, ki nikogar ne pusti ravnodušnega". Peter je nagrado za najboljšega modnega oblikovalca na dogodku Elle Style Awards prejel že leta 2014, letos pa je s svojim neponovljivim oblikovalskim izrazom znova prepričal uredništvo revije Elle.

Posebno pozornost Elle Style Awards posveča mladim osebnostim, ki se prebijajo v ospredje s prodornim delovanjem. Takšna je po izboru uredništva Maja Leskovšek – obetavna modna oblikovalka, ki je oktobra 2017 začela študij na prestižnem magistrskem programu MA Fashion na fakulteti Central Saint Martins v Londonu.

Nagrada Elle dekor je šla v najbolj izvirne roke, ki vzdušju v domu dajejo drugačno noto in posebno vrednost. Nagrado za vrhunske oblike je prejela blagovna znamka Pikka, ki sta jo ustanovila arhitekta biroja Raketa, Katjuša Kranjc Kuhar in Rok Kuhar.

Odgovorna urednica revije Elle, Barbara Sekirnik, v družbi svojih uredniških sodelavk. (Foto: Aleksandra Saša Prelesnik)

Revija Elle je najbolje prodajana modna revija s 46 tiskanimi izdajami in 37 spletnimi stranmi po vsem svetu. Založniška hiša Adria Media Ljubljana revijo Elle na slovenskem trgu izdaja vse od leta 2005, od leta 2012 pa pod okriljem te znamke pripravlja tudi prestižni letni dogodek Elle Style Awards.