Vitaminska poživitev kože za sijoč ten

Koža potrebuje vitamine

Za nego kože so pomembni predvsem vitamini A, D, E, B kompleks in provitamin A ali beta karoten. Vitamini stimulirajo obnovo kožnih celic, zavirajo proces staranja kože in uravnavajo izločanje sebuma. Tako se izboljša elastičnost kože in poživi njen ten. Prava vitaminska bomba za kožo se skriva v novi poživljajoči obrazni negi Green line Perfect Glow.

Vitaminska nega kože

Perfect Glow vsebuje koktajl izbranih vitaminov A, C, E, B kompleks in provitamina A. Medtem ko vitamina A in E stimulirata obnovo kožnih celic, kar se kaže v bolj gladki in enakomerni polti, je provitamin A ali beta karoten močan antioksidant in daje koži naravno sijoč videz. Izgubljanje vlage v koži preprečuje vitamin B3, ki povečuje tvorjenje ceramidov in maščobnih kislin. Vitamin C pa vzpodbuja naravno tvorjenje kolagena, kar se opazi v lepo napeti koži. Negovalni učinek izbranega vitaminskega koktajla v poživljajoči kozmetiki Perfect Glow je dopolnjen s premišljeno kombinacijo učinkovin, med katerimi še posebej izstopa mangovo maslo, ki nahrani kožo in preprečuje njeno izsuševanje. Redna nega z izdelki Perfect Glow bo spremenila vašo utrujeno in pusto kožo v zdravo sijočo.

Jutranji obrok vitaminov

Privoščite svoji koži vitaminski obrok že zjutraj z nanosom poživljajoče dnevne kreme Green line Perfect Glow. Poleg vitaminov boste z izbrano kremo zagotovili koži tudi globinsko navlaženost, saj vsebuje še hialuronsko kislino in jojobino olje. Dodani filter UV pa ščiti kožo tudi pred fotostaranjem.

Vitamini za učinkovit nočni počitek

Med nočnim počitkom se koža obnavlja še hitreje. To lastnost kože lahko izkoristite tako, da nanesete na obraz poživljajočo nočno kremo Perfect Glow. Vitaminski koktajl v nočni kremi je namreč obogaten z oljem iz mareličnih koščic in dragocenim izvlečkom žafrana, ki vzpodbujata naravno obnavljanje kože in tvorjenje kolagenskih in elastinskih vlaken, kar se kaže v bolj čvrsti in gladki koži.

Po uporabi dnevne in nočne nege Perfect Glow bo vaša koža bolj elastična in zdravo sijočega videza. Sledi utrujenosti in pustega videza bodo izginile za vedno.

Naročnik oglasa je Ilirija