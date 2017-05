Voda - Vir življenja?

Večinoma, kar v 97 odstotkih, pitno vodo dobimo iz podzemnih virov. Kakovostno in čisto vodo si lahko natočimo kar iz domače pipe ali pa posežemo po ustekleničeni. Izvirska voda Zala, prva v priročni kvadratni PET plastenki, je naša izbira za vse dnevne dogodivščine.

TVOJA URBANA SOPOTNICA

Izvirska voda Zala je doma v prestolnici in je super sopotnica vsem, ki iščejo čisto svoj urbani ritem. Velikokrat se odpravimo v mesto po navdih ali doživetje, sledimo obveznostim ali iščemo prijetne trenutke, spoznavamo nove ljudi ali iščemo prijeten kotiček s knjigo v žepu. Z Zalo v roki gre vse lažje, od zgodnjih zaspanih juter do poznih spontanih večerov. Zala osveži tudi tiste situacije, v katerih nas zgrabi sramežljivost in nam vliva pogum takrat, ko preizkušamo nove poti.

VSA DRUŽINA JE ZDAJ ZALA

Uspešnice Za Harmony, Za Life in Za Šport so se pridružile družini Zala. Podoba Zale je prenovljena in preimenovana, vsebina pa ohranjena. Zala z okusom po novem predstavlja nizkoenergijske pijače z okusom bele breskve, jabolka, limone z grenivko, uporabnikom pa je na voljo tudi nov okus - malina. Na aseptični liniji polnjeni Zala izdelki so brez konzervansov. Tudi Nula je zdaj Zala, in sicer Zala z okusom brez sladkorja (in brez sladil). Od maja dalje bodo na voljo 4 priljubljeni okusi (malina, grenivka, jabolko in breskev). Verjamemo, da bo vsaka Zala našla svoja žejna usta in v sebi odtisnila lepe spomine vseh urbanih avantur.

Naročnik oglasa je Pivovarna Union.