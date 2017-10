'Vsi smo krvavi pod kožo'

Ko v zakonu zaškriplje, sta na voljo vsaj dve poti: ločitev ali terapija. Za smejalno terapijo pa se je treba odpraviti v gledališče, kjer je trem igralcem, Tanji Ribič, Tjaši Železnik in Urošu Smoleju, v točno 25 mesecih uspelo nekaj, kar uspe le redko. Odigrali so sto predstav komedije Čudežna terapija in stokrat popestril večere gledalcem v Mestnem gledališču ljubljanskem (67 predstav) in na različnih lokacijah po Sloveniji (33 gostovanj). Pred dnevi so obeležili že 100. ponovitev komedije Čudežna terapija, ki je prvo slovensko uprizoritev doživela 24. septembra 2015 na Mali sceni Mestnega gledališča ljubljanskega.

Komedija v režiji Tijane Zinajić je delo avstrijskega dramatika Daniela Glattauerja, s katerim se je očitno poistovetilo veliko Slovencev, kako predstavo doživlja igralski trio, pa nam je iz prve roke zaupala žirantka šova Znan obraz ima svoj glas Tanja Ribič, ki v predstavi igra psihoterapevtko. "Zelo sem ponosna, ker se redko zgodi, da se v tako kratkem času odigra toliko ponovitev. Moram poudariti, da je ta predstava uspeh dosegla brez kakršnegakoli pospešenega marketinga, brez plakatov, v glavnem samo prek ustnega izročila, to je največji kompliment. Predstava je zelo minimalistična, samo trije igralci na skromni scenografiji …," pravi Tanja, ki sama ni mogla verjeti, da so dosegli že magično stotico. Predstavo pa bodo igrali še naprej: "Dokler bo povpraševanje!"

Tanja Ribič se na odru in TV-zaslonih rada preizkusi v najrazličnejših vlogah. (Foto: Katja Kodba/Arhiv MGL)

In kaj ji je kot igralki pri predstavi najbolj všeč? "Da je sporočilo predstave pozitivno, to da gredo ljudje zelo veseli ven, največji kompliment zame pa je, ko vidim ob odhodu radostne obraze. Seveda je lepo, ko slišiš na poklonu ’Bravo!’, še lepše pa je, ko vidiš, kako gredo ljudje ven objeti in se nasmihajo, to pa je glavno plačilo."

Ljudje pa glede na temo predstave v gledališče ne pridejo samo po zvrhano mero smeha, ampak tudi po kak nasvet. "Kdor ga potrebuje, v predstavi zagotovo lahko dobi kak nasvet, preostali pa se pridejo preprosto smejat samim sebi ali svojim partnerjem," še pove Tanja, ki se je morala v odnose kar poglobiti, ko je študirala vlogo psihoterapevtke: "Dejstvo je, da je vedno je lažje pomagati drugim kot samemu sebi, tudi ta predstava pokaže, da smo vsi krvavi pod kožo, težave imajo tudi sami terapevti, ampak vse to je del življenja, vedno so vzponi in padci, a treba se je zavedati, da se hitro lahko spleza ven."

Tanja pa ima ob gostovanjih z drugimi predstavami in ob gretju žirantskega stolčka ob nedeljskih večerih v oddaji Znan obraz ima svoj glas že polne roke dela z naslednjim gledališkim projektom, ki bo luč sveta ugledal prihodnje leto. Tudi v tej predstavi se bo igralka lotila odnosov. "To je vedno vroča tema in en del tega bom pokrila tudi v svoji naslednji predstavi, ki bo premierno uprizorjena marca prihodnje leto." Kaj več o glasbeno-komični predstavi, ki jo pripravlja kot samostojni projekt, pa še ni želela razkriti, le naslov: Tako ti je, mala moja.

"Vedno so vzponi in padci, a treba se je zavedati, da se hitro lahko spleza ven," o donosih razmišlja Ribičeva, ki je že 17 let srečno poročena z Brankom Đurićem. (Foto: Katja Kodba/Arhiv MGL)

Očitno je komedija njen priljubljeni žanr, čeprav sama pravi, da najljubšega ne bi mogla izbrati. "Jaz sem zelo čuden konglomerat. Sem komik in zmeraj sem se znašla v komedijah, čeprav me ljudje po filmih mogoče poznajo bolj kot kakšno solzavo igralko, na primer Kajmak in marmelada, Traktor, ljubezen in rock’n’roll. Zelo sem subtilna, saj sem rak po horoskopu, in tudi temperamentna, tako da pokrivam kar široko paleto likov, od trpeče, ljubeče ženske do gospodovalne Velepičeve, prek kakšne smešne "avše", vse to mi je blizu in rada se preizkušam v različnih vlogah, različnih žanrih in tudi v različnih medijih in panogah umetnosti."

Kako pomemben pa se ji zdi humor v odnosih? "Humor je hrana za odnos, brez humorja se težko obdrži sočnost partnerskega odnosa," še izdaja svetlolasa igralka.

Uroš Smolej, Tanja Ribič in Tjaša Železnik (Foto: Katja Kodba/Arhiv MGL)

Kratka vsebina komedije Čudežna terapija

Kadar v zakonu hudo škriplje, prideta človeku na misel vsaj dve zelo različni rešitvi: ločitev ali obisk zakonske posvetovalnice oziroma psihoterapevta. Tako se tudi Joana (Tjaša Železnik) in Valentin Dorek (Uroš Smolej), par srednjih let z dvema skoraj odraslima otrokoma, namenita reševati zakonsko barko, ki neusmiljeno tone. Njuna psihoterapevtka (Tanja Ribič), ženska z dolgoletno prakso, jima postreže s celo vrsto različnih psiholoških vaj za izboljšanje komunikacije, ki pa po prvih obotavljajočih se korakih sprožijo hudournike medsebojnega obtoževanja. Na dan privrejo zatajevani občutki Joane, ki se je vsa leta zakona počutila odrinjeno in zapostavljeno, saj Valentinu nikoli ni odpustila skoka čez plot. Vendar ji zagrenjeni Valentin vrne milo za drago, ker si je tudi ona nekoč privoščila ljubimca.