Z jubilejnim Faustom poklon Pandurju v Mehiki

Uprizoritev Faust bo v Mehiki zabeležila jubilejno 60. ponovitev. (Foto: Aljoša Rebolj/SNG Drama Ljubljana)

V okviru otvoritvenih slovesnosti Centra uprizoritvenih umetnosti Univerze v Guadalajari (El Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara), ki je 21. oktobra odprl vrata prve od štirih osupljivih, vrhunsko opremljenih gledaliških dvoran s slavnostnim koncertom Placida Dominga, ena od najuglednejših mehiških in latinskoameriških kulturnih ustanov pripravlja poklon tudi v tem delu sveta izjemno cenjenemu slovenskemu gledališkemu režiserju Tomažu Pandurju.

Predstavama Fausta v četrtek, 2. novembra, in v petek, 3. novembra, ob 20.30 bosta sledili še predstavi Brezmadežne v izvedbi Drame SNG Maribor. Slovenski gledališki utrip v Guadalajari pa dopolnjuje tudi razstava fotografij uprizoritev iz bogatega Pandurjevega gledališkega opusa, ki jih je v zadnjih dvanajstih letih sodelovanj z režiserjem Pandurjem v objektiv ulovil fotograf Aljoša Rebolj. Univerza v Guadalajari za marec načrtuje tudi izid posebne monografije, posvečene Tomažu Pandurju in njegovi gledališki umetnosti.

Kultura je eno od ključnih poslanstev in področij delovanja Univerze v Guadalajari. Med številnimi umetnostnimi platformami univerze velja še posebej izpostaviti 2. največji knjižni sejem na svetu, po velikosti takoj za frankfurtskim, na katerem naj bi po napovedih letos konec novembra sodelovalo več kot 2.000 založniških hiš in prek 17.000 strokovnjakov iz več kot 40 svetovnih držav, organizatorji pa v Guadalajarskem Expu pričakujejo najmanj 800.000 obiskovalcev. Mednarodni filmski festival v Guadalajari, ki je eden najpomembnejših in najprestižnejših na območju celotne Latinske Amerike, Univerzitetni kulturni center, centralna javna knjižnica federalne države Jalisco, Avditorij Telmex, številne umetnostne galerije in gledlišča po guadalajarskem metropolitanskem območju ... so le nekatere od ustanov, ki jih že leta uspešno vodi in krepi ta ugledna mehiška izobraževalna ustanova. Novi Kulturni center uprizoritvenih umetnosti Univerze v Guadalajari je že od samega začetka skrbno načrtovan projekt, izdelan po globalnih merilih in standardih kakovosti in kot tak predstavlja steber kulturnega okrožja mehiškega Zahoda. Postal naj bi latinskoameriški ekvivalent Kennedy centru za uprizoritvene umetnosti v Washingtonu. Na celomesečnem inavguracijskem festivalu, ki bo trajal do 2. decembra, se bo na štirih različnih prizoriščih nastopilo več kot dvajset vrhunskih glasbenih, plesnih in gledaliških prireditev iz celega sveta.

Pandurjev tretji Faust iz Mehike okoli sveta

Prva postaja mednarodne gostovalne poti Fausta se je zgodila takoj po ljubljanski festivalski premieri v Križankah, še pred repertoarno premiero v Drami. Oktobra 2015 je Pandurjev Faust tako gostoval v Guanajuatu, kulturni prestolnici Mehike, na 43. Cervantesovem mednarodnem festivalu. Marca 2016 v Kolumbiji na 15. Ibero-ameriškem gledališkem festivalu v Bogoti, maja na Češkem na festivalu progresivnega gledališča Gledališki svet Brno 2016) in junija v Skopju na Mednarodnem festivalu gledališča Makedonski Naroden Teatar (MNT-Fest). Po slavnostni oktobrski sklenitvi 16. Seulskega festivala uprizoritvenih umetnosti z dvema predstavama je sledila novembrska slavnostna otvoritev Mednarodnega gledališkega festivala Interference 2016, ki ga je organiziralo Madžarsko gledališče v Cluju. Leto 2017 je za Fausta prineslo še 4 predstave v Teatru Español v okviru madridskega poklona Tomažu Pandurju, gostovanje v tržaškem italijanskem gledališču Rossetti in v beograjskem gledališču JDP. Kitajsko prestolnico je predstava obiskala kot otvoritvena in osrednja prireditev mednarodnega gledališkega festivala v izvedbi Pekinškega ljudskega umetniškega gledališča. Uprizoritev še vedno prejema vabila z vseh koncev sveta, najverjetneje že v naslednjem letu pa se bo Faust spet vrnil tudi na konec sveta, in sicer v prestolnice Argentine, Čila in Mehike.