Brez novoletnih zaobljub, a polna razburljivih načrtov

Leticia Slapnik Yebuah nas je v šovu Zvezde plešejo razveseljevala s profesionalnim plesalcem Matejem Krajcerjem. (Foto: Miro Majcen)

Leticia Slapnik Yebuah, ki nas je s svojim smehom in plesom razveseljevala v prvi sezoni šova Zvezde plešejo, pravi, da si novoletnih zaobljub po navadi ne zadaja, saj je njen moto "uživaj v trenutku".

Spomladi se bodo v šovu Zvezde plešejo na POP TV vrteli tudi trije novi profesionalni plesalci.

In čeprav si je na božič, ki ga je preživela z družino in prijatelji, zaželela obilico snega, bo morala na izdelovanje snežaka še malo počakati. Se je pa zato snega pošteno naužila na smučeh. Smučanje je tudi eden od Leticijinih priljubljenih športov in prav med prazniki je prvič letos obula pancerje.

"Zelo, zelo rada se ukvarjam s športom, predvsem tekom in smučanjem. Po novem tudi s plesom. To je po mojem mnenju najboljši šport za ohranitev lepe postave. Trenutno pa žal nimam časa ne za tek ne za ples," pravi Leticia, ki upa, da ji bo uspelo v prostih dneh to vsaj malo nadoknaditi. Kaj pa načrtuje v prihajajočem letu?

"Prihodnje leto imam spet v načrtu maraton – tokrat berlinski," izda Leticia Slapnik Yebuah, ki se na tek najraje odpravi s sestro Ireno Yebuah Tiran.

"Prazniki bodo na srečo prosti, ker sem imela pred tem zelo veliko dela in si bom zdaj res vzela čas zase, družino in prijatelje," izda Leticia, ki bo najdaljšo noč v letu, prav tako spontano, praznovala kar doma. "S prijatelji bomo in vsak bo skuhal kakšno dobroto. Midva z možem bova pripravila španske pintxose, nad katerimi sva se navdušila jeseni, ko sva obiskala Bilbao."

"Ko me zasrbijo pete, zaplešem – pa ni važno, če je to sredi ulice," pravi Leticia Slapnik Yebuah. (Foto: POP TV)

Leticia, ki je tudi strastna popotnica, namerava v letu 2018 z družino odpotovati tudi v Ameriko. "Sicer pa sem bolj človek trenutnega navdiha," še pove diplomirana arhitektka in grafična oblikovalka, ki ji izzivov zlepa ne zmanjka.

In kaj naredi, ko jo zasrbijo pete? "Takrat pač zaplešem – pa ni važno, če je to sredi ulice," nam zaupa z nasmeškom na obrazu, prav takšnim, s kakršnim nas je razveseljevala spomladi v šovu Zvezde plešejo, ki se ji je usidral v trajen spomin.

'Bilo je nepozabno'

"To je bilo eno lepših doživetij v mojem življenju in ga ne bom nikoli pozabila! Predvsem sem imela čudovitega plesnega učitelja in partnerja, poleg tega pa sem spoznala čudovite osebe, s katerimi sem še danes v stikih. Med nami je bila ena neverjetno pozitivna energija in res se še danes radi srečamo. Da ne govorim o plesu – ni mi bilo težko trenirati po več ur na dan, vsak dan. Ravno nasprotno! Vsak dan sem se veselila novega treninga. Ples te res zasvoji … Imam občutek, da je bil ples položen že v mojo zibko ob rojstvu. Samo do zdaj mu nisem dala dovolj priložnosti, da se izrazi," nam je še izdala Leticia, ki pravi, da ji je ples odprl nove dimenzije zavedanja telesa, pridobila pa je tudi na samozavesti. "Biti na televiziji v živo z nečim, kar ni tvoje področje je bil zame velik izziv."

"Ples te popolnoma zasvoji." (Foto: Miro Majcen)

A ga je uspešno sprejela in ga še goji, le da je njenega plesnega partnerja v oddaji, Mateja Krajcerja, zdaj zamenjal mož. No, včasih pa pleše kar z obema. "Z velikim veseljem lahko povem, da nisem čisto prenehala s plesom. Z možem namreč hodiva na plesni tečaj k Mateju Krajcerju in ob tem oba neizmerno uživava!" je še povedala vselej nasmejana Leticia Slapnik Yebuah.

Ples pa jo je po odhodu iz šova spremljal tudi profesionalno. "Sodelovala sem v plesno-glasbeni predstavi koreografinje in izjemne plesalke Maše Kagao Knez, kjer sem tudi nekaj malega odplesala. Zdaj mi je manj nerodno," še pove v šali. Še posebno ponosna pa je na projekt, ki je sledil: "Takoj zatem pa sem imela prvi samostojni koncert s sestro Ireno pred novomeško publiko. To je bil zame še posebno srčen projekt, saj na ta način s sestro še nisva delili odra. Bilo je nepozabno!"