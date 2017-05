Zakaj uporabljamo napačno kozmetiko?

Sočasno se zmanjša debelina povrhnjice in postane manj odporna na vplive zunanjih dejavnikov. Oslabi delovanje žlez lojnic in koža postane bolj suha. Gube so najvidejša posledica usihanja kože. Pri staranju kože smo priča postopnemu zmanjšanju tonusa, prožnosti in napetosti.

Staranje kože je naravni proces, ki ga lahko z ustreznimi kvalitetnimi kozmetičnimi pripravki upočasnimo.

Staranje kože je genetsko določen in zelo kompleksen proces, ki ga povzročajo številni faktorji, tako telesni kot okoljski, in ga ni mogoče ustaviti, vendar je mogoče storiti veliko na preventivi, da se upočasni in izboljša časovno staranje kože. Bistvenega pomena je razumeti, v kateri fazi so te spremembe pri določeni vrsti kože, da lahko pravilno in učinkovito izberemo pripomočke za nego. Strokovnjaki v raziskovalnih laboratorijih VITALPLUS so prav na osnovi teh parametrov razvili lastno kozmetiko.

VITALPLUS ponuja strankam v lekarnah usluge specialista, »dermokonzultanta«, ki opravi pregled kože in poda strokovni nasvet o stanju kožnih celic in o higienično sanitarnih dejanjih, ki so potrebna glede na vrsto kože. Obiščite vam najbližjo lekarno ali prodajalno Sanolabor in se dogovorite za termin.

Veliko koristnih strokovnih nasvetov in informacij najdete tudi na tej povezavi.

KAKŠEN JE VAŠ TIP KOŽE IN ZAKAJ NI VSAK KOZMETIČNI PRIPRAVEK PRIMEREN ZA VSE?

Vsak tip kože ima svoje specifične značilnosti, pa tudi pomanjkljivosti. Prepoznavanje obojih nam omogoča, da izberemo kozmetiko, ki vsebuje snovi, zaradi katerih bo naša koža videti bolj zdravo, prožno in sveže in zaradi katere bomo imeli manj gub. Koža zaradi naravnih procesov staranja in zunanjih vplivov potrebuje pomoč. Katera pomoč je prava, vam razkrivamo v nadaljevanju ob predstavitvi najbolj pomembnih značilnosti osnovnih tipov kože.

Različni tipi kože potrebujejo različno nego, saj lahko z nepravimi izdelki naredimo veliko škode.

Mastna ali nečista koža

Drobne lojne žleze proizvajajo mastno snov, ki v normalnih pogojih kožo ščiti in ohrani njeno vlažnost, elastičnost in negovan videz. Ob navzočnosti prekomernega izločanja sebuma pa je koža na pogled oljnata, svetleča z razširjenimi porami in debelo roženo plastjo, ki ovira dihanje kože in pospešuje delovanje mikroorganizmov in bakterij. Mastna koža je še posebej občutljiva na infekcije in pogosto postane aknasta.

Ta vrsta kože potrebuje nego s funkcionalnimi aktivnimi sestavinami, kot je glikolična kislina, ki pripomore k odstranjevanju nečistosti in mrtvih celic iz povrhnjice in vpliva na zmanjševanje debeline rožene plasti. Mastna koža potrebuje kljub temu vlažnost in hialuronska kislina je naravna funkcionalna snov, ki ji zagotavlja to funkcijo. Raziskovalni laboratoriji podjetja VITALPLUS so s pomočjo analiz različnih faz tega degenerativnega procesa razvili inovativno nego kože v obliki koncentriranih kapljic hialuronske kisline JAL.

Normalna ali mešana koža

Za mešano kožo je značilno, da ima seboreične predele na čelu, nosu in bradi in bolj suhe predele na ličnicah. Povrhnjica je na osrednjem delu obraza debelejša, medtem ko so tako rožena plast kot epidermalni substrati ob straneh tanjši in dehidrirani.

Mešano kožo je potrebno negovati s funkcionalnimi eksfolijantnimi aktivnimi sestavinami, kot je glikolična kislina, ki pripomore k odstranjevanju nečistosti in mrtvih celic na koži, predvsem na osrednjem delu obraza.

V raziskovalnih laboratorijih VITALPLUS so z analizo lastnosti oblikovali posebno nego v obliki koncentriranih kapljic glikolične kisline GLY s trojnim delovanjem na koži. Na ravni povrhnjice vzpodbuja celično obnovo z razbijanjem vezi med celicami. Rezultat je tanjša površina roženice in zmanjšanje gub. Z odstranjevanjem starih agregatov roženastih celic se odstranijo površinske temne lise, s spodbujanjem fibroplastov k tvorbi kolagena in elastina pa usnjica privablja vodo in s tem vlaži vse kožno tkivo, ki postane bolj napeto in kompaktno.

Občutljiva ali kuperozna koža

Ponavadi je občutljiva koža zelo tanka, razdražljiva, nežna in precej alergična. Seboroična dejavnost je zelo omejena in koža zato izgleda zelo suha. Kuperozna koža se kaže kot eritroza, z razširjenimi podkožnimi kapilarami, ki oslabijo in tvorijo gosto vijoličasto mrežo, vidno na zunaj, še posebej na licih. Ta estetska poškodba se poslabša ob hitrih temperaturnih spremembah.

Omenjene nevšečnosti odlično nevtralizira in odpravlja morski kolagen, naravna snov, ki se izkaže kot zelo učinkovita, če se uporablja topično na tanki in razdražljivi koži. Raziskovalci VITALPLUS soizredne lastnosti morskega kolagena izkoristili in oblikovali posebno nego v obliki koncentriranih kapljic, ki je zaradi visoke vsebnosti topnega kolagena idealna za nego kože, ki potrebuje zaščito, blaženje, zaustavljanje rdečine in ustvarjanje zaščitnega sloja. Njegova tekstura takoj prodira v kožo in okrepi debelino trnaste in zrnate plasti povrhnjice, pri tem pa ustvari zaščitno pregrado za vso kožno tkivo. Če v kožo vtremo koncentrirane dermoaktivne kapljice kolagena COL, kožo obogatimo z eno njenih glavnih naravnih sestavin in istočasno izboljšamo stopnjo vlažnosti in hranljivosti.

Suha koža

Koža je lahko suha zaradi pomanjkanja vode in je torej dehidrirana ali zaradi manjše proizvodnje sebuma. Ti dve stanji se lahko pojavita skupaj na isti vrsti kože. Dehidracija ali slaba hranjenost kože sta faktorja, ki upočasnita delovanje celic kožnega tkiva s posledičnim zmanjšanjem raznih slojev povrhnjice in izgubo njihovih funkcionalnih lastnosti. Pri suhi koži je v celoti odsoten lipidni plašč, ki kožo ščiti, zato je ta še posebej občutljiva na zunanje dejavnike in izgleda brez leska, devitalizirana in zelo tanka.

Funkcionalne snovi morajo zagotoviti hranljivost in zaščito in maksimalno omejiti strukturne spremembe povrhnjice. Suho kožo je potrebno ustrezno hraniti in vlažiti s funkcionalnimi snovmi, kot sta kolagen in hialuronska kislina, ki sta naravna vlažilna faktorja. Zato VITALPLUS priporoča nego z uporabo dermoaktivnih kapljic COL in JAL.

Koncentrirane dermoaktivne kapljice Vital Plus Active so plod dolgoletnih raziskav v lastnih laboratorijih in so na voljo v lekarnah ter v trgovinah Sanolabor po vsej Sloveniji.

Čiščenje kože

Temeljito dnevno čiščenje je bistvenega pomena, kajti smog in prah dušita našo kožo. Obraz je potrebno očistiti zjutraj, in sicer zelo nežno, da se ne poškoduje hidrolipidni sloj.

Hidrolipidni sloj ohranja vlažnost rožene plasti, poleg tega ima še antimikrobni učinek. Kisli Ph predstavlja dodatno zaščito pred patogenimi mikroorganizmi. Funkcija kože je vezana na njeno celovitost, predvsem na celovitost zunanje površinske plasti, in sicer rožene plasti in hidrolipidnega sloja, ki jo prekriva. Dober izdelek za čiščenje kože mora imeti mehčalni učinek, ki zagotovi temeljito čiščenje kože in pri tem kože ne draži ali izsuši in spoštuje hidrolipidni sloj, ki služi kot zaščita in obramba pred agresivnimi zunanjimi dejavniki.

Negovalna tekoča krema za čiščenje SAP učinkovito in nežno odstranjuje celice, ki se luščijo, prah, smog ter ličila, zaradi česar je koža čista, navlažena in sijoča. Je lipotopen (raztopi maščobe) in je vodotopen (se odstrani z vodo). Izdelek je posebej zasnovan za jutranje in večerno čiščenje kože, ter je odličen odstranjevalec ličil. Uporaba mleka za čiščenje in tonika ni potrebna.

Rezultati po redni uporabi dermoaktivnih kapljic Vital Plus Active so odlični, o čemer pričata tudi fotografiji pred in po tri-tedenski uporabi.

Naročnik oglasa je Vital Plus Active.