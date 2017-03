Zaključek skupne SLO SKI in Argeta kampanje, 2017

Kot ponosni zlati sponzor slovenskih alpskih smučarskih reprezentanc, je Argeta skupaj z njihovimi zvestimi potrošniki izkazala svojo podporo in ob vsakem nakupu katerekoli 95g paštete Argeta prispevala 2 centa v sklad mladinske smučarske reprezentance.

Zbrana sredstva bodo mladincem omogočila dodatne priprave na zadnji sklop FIS tekmovanj, ki bodo pri nas potekala do 15. aprila. Na teh tekmovanjih si bodo tekmovalci skušali izboljšati svoj položaj na FIS lestvici ter na svetovni mladinski FIS lestvici. S tem si bodo poskušali zagotoviti boljša štartna izhodišča v naslednji sezoni in pa na naslednjem mladinskem svetovnem prvenstvu. Kakovostne priprave so zato izredno pomembne.

Poleg tega jim bo Argeta omogočila tudi snežne treninge v prehodnem obdobju, ki so za to starostno kategorijo zelo pomembni, vendar jih za mladinsko reprezentanco niso izvajali že zadnjih 8 let. Takšni treningi so nujni tudi zaradi sprememb v pravilih, saj FIS sedaj določa novo konstrukcijo smuči in opreme.

Tako bomo lahko še naprej spremljali vrhunske uspehe naših športnikov in obenem uživali v slastni malici.

Za vašo pomoč in spodbudo se vam zahvaljujejo vsi člani slovenske mladinske smučarske reprezentance!

Naročnik oglasa je Droga Kolinska.