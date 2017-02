Žarometi zasvetili Avdiću, Valiču in oddaji MasterChef

Oddaja MasterChef Slovenija je prejela žaromet za najboljšo televizijsko tekmovalno oddajo. Tretja sezona se kmalu vrača na POP TV.

Na prvi podelitvi medijskih nagrad žarometi revije Vklop se je v ljubljanskem Gospodarskem razstavišču igralec Klemen Janežič (poznan iz serije Usodno vino na POP TV) je bil tokrat v voditeljski vlogi, saj je že na samem začetku naredil "oskarjevski" uvod, seveda z žarometi in imeni oddaj v songih. Kot sovoditeljica se mu je pridružila Ajda Smrekar, kasneje pa še voditeljski par Ana Maria Mitić in Miha Brajnik.





Domen Valič, ki ga lahko gledate v seriji Usodno vino, je prejel žaromet za najboljšega igralca. (Foto: POP TV)

Najboljša televizijska tekmovalna oddaja je postala MasterChef, ki se v kratkem s tretjo sezono vrača na POP TV, Nina Osenar je za naj igralca proglasila Domna Valiča (Usodno vino), ki je žaromet dobil v ostri konkurenci, v kateri so bili še Janežič, Jernej Šugman, Goran Hrvaćanin, Lotos Vincenc Šparovec in Primož Forte. Za naj igralko so proglasili Katarino Čas, ki ni mogla skriti presenečenja in se zahvalila za "žarkota". Denis Avdić pa je z ultra kratkim zahvalnim govorom domov odnesel žaromet za voditelja razvedrilne TV oddaje, saj je bil izvrsten v pevskem šovu Znan obraz ima svoj glas na POP TV. Za naj zabavno TV oddajo so proglasili Vse je mogoče, nagrado pa so podelili Alma Rekić, Katarina Mala in Jan Bučar. Ekipa filma Pr Hostar' je dobila nagrado za naj filmsko zgodbo leta.



Pesem leta ima (pričakovano) Nina Pušlar, saj praktično vsa Slovenija že dobro leto z njo poje To mi je všeč, programska direktorja Branko Čakarmiš (POP TV) in Ljerka Bizilj (RTV SLO), sta podelila žaromet za "glas leta", ki ga je prejel Jan Plestenjak. Najbolj nabrušen jezik po mnenju žirije ima Jure Godler, za voditelja informativne TV oddaje je žaromet prejel Slavko Bobovnik, ki sta mu jo podelila Nipke in Alfi Nipič.





Denis Avdić je domov odnesel žaromet za voditelja razvedrilne TV oddaje za izvrstni pevski šov Znan obraz ima svoj glas na POP TV. (Foto: Miro Majcen)

Žaromet za družbeno odgovoren projekt je prejel Marko Soršak Soki za svoj projekt 20 za 20, za medijsko legendo pa so z žarometom za življenjsko delo nagradili legendarnega Demetra Bitenca.



Nagrade so torej podelili v desetih kategorijah, na področju glasbe, filma, igre in televizije. 24-člansko strokovno žirijo pa so sestavljala ugledna imena z različnih področij medijev in kulture. Med njimi so bili Jure Longvka, Ljerka Belak, Boris Cavazza, Viktorija Potočnik, Mirko Štular, Urša Alič, Jonas Žnidaršič, Helena Blagne, Simon Kardum in drugi.