VIDEO: Žiga Lakner niza uspeh za uspehom

Kontratenor Žiga Lakner, ki je na Slovenija ima talent presenetil s s svojim odličnim glasom in prišel v finale, Sloveniji prinaša s svojimi mednarodnimi nagradami veliko glasbeno prepoznavnost.

21-letni mladi pevec, ki ga je slovenska javnost prvič opazila na tekmovanju Slovenija ima talent, kamor je prišel do finala, je v zadnjih letih resno zastavil svojo operno pot in pod vodstvom mag. art. Alenke Gotar po tekočem traku pobiral nagrade. T

Tokrat se je med prvomajskimi prazniki mudil v avstrijskem Deutschlandsbergu na tekmovanju mladih opernih pevcev, kjer že leta in leta najbolj prominentni sodniki sveta podeljujejo nagrade obetojočim opernim pevcem. Tako je Žiga z lahkoto prišel skozi več krogov v finale, in si prislužil nagrado. Tokrat se vrača domov v Slovenijo še še eno lepo izkušnjo, veliko nagrado ter dokazilom, da je eden najboljših mladih opernih pevcev pri nas.



"Izredno sem vesel, da sem v hudi konkurenci prišel v finale tekmovanja in osvojil nagrado. Občutki so nepopisni. Za vse to bi se rad zahvalil tako svoji družini za podporo kot tudi seveda moji profesorici mag.art. Alenki Gotar za vso pomoč in vse dolge delovne ure in vodstvo," pa je še navdušeno pripomnil dejal po nastopu.