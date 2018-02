Zimska nega las

Zaradi nizkih temperatur, nošenja kape, centralnega ogrevanja in suhega zraka, so lasje v zimskem času še bolj izpostavljeni. Zimske razmere povzročijo, da so lasje bolj suhi, poškodovani in potrebujejo dodatno nego. Tokrat imam zate nekaj nasvetov, kako lahko pomagaš svojim lasem, da bodo spet sijoči in svilnati.

Prvi predlog? Kokosovo olje. Prepričana sem, da si tudi sama že zasledila kakšen članek o pozitivnih lastnostih kokosovega olja in kako koristna je njegova uporaba. Jaz ga uporabljam na 1001 način, tokrat ti bom zaupala svojo skrivnost za lepe lase. Preden si jih umijem, kokosovo olje stopim med dlanmi ter ga nanesem na konice las. Lase spnem in ga pustim delovati približno eno uro (če mi čas dopušča, ga imam na laseh tudi čez noč). Potem olje temeljito sperem in nanesem še šampon ter negovalno masko. To ponovim enkrat na teden.

Šampon in maska Precious Argan z dragocenim arganovim oljem iz Maroka, ki velja za pravi čudež narave

Zdaj pa še nekaj izdelkov, ki bodo tvojim lasem zagotovili najboljšo nego. Začnimo s šamponom in masko znamke Precious Argan. Šampon poškodovane lase med pranjem očistiti in neguje, maska pa poskrbi za obnovitveno nego. Oba vsebujeta dragoceno arganovo olje iz Maroka, ki zaradi svojih blagodejnih učinkov velja za pravi čudež narave. Lase nahrani ter jim vrne voljnost in mehkobo, hkrati pa obnovi lasno povrhnjico. Če si slučajno ena izmed tistih, ki izdelke za lase kupuje tudi zaradi prijetnega vonja, lahko potrdim, da oba spremlja nežen, a hkrati zapeljiv orientalski vonj.

Ko sem že pri arganovem olju, moram omeniti še en izdelek: Moroccanoil je svetovno znana znamka, za katero si zagotovo že slišala. To negovalno sredstvo vsebuje antioksidante in vitamine, ki zagotavljajo sijoče in gladke lase. Omogoča lažje česanje, pospeši čas sušenja las in lase pusti nahranjene, voljne in gladke. Izdelek se takoj vpije in predstavlja popoln prvi korak pri oblikovanju želene pričeske.

Z uporabo suhega šampona lahko zamudno pranje las preložiš za kakšen dan.

Poznaš tisto rahlo nadležno vprašanje: ''Kaj bi vzela s seboj na samotni otok?''. No, ena od stvari, ki bi se zagotovo znašla v mojem nahrbtniku, je inovativna krtača za lase Tangle Teezer. Odkrila sem jo nekaj let nazaj in mislim, da ne bom nikoli kupila nič drugega. Moji lase so po naravi precej zavozlani in neukrotljivi, zato mi ta krtača iskreno rešuje življenje (in me odrešuje muk cukanja).

Na koncu bi rada omenila še suhi šampon Clean & Fresh znamke Subrina, s katerim boš lahko podaljšala čas med pranji. Meni pride najbolj prav na kakšnem potovanju, ko čas, ki bi ga drugače namenila pranju in sušenju las, raje porabim za raziskovanje. Subrinin suhi šampon bo tvoje lase osvežil, vpil odvečno maščobo in poskrbel, da bo zamudno pranje las preloženo vsaj za kakšen dan.

Moroccanoil, negovalno sredstvo za sijoče in gladke lase.

Imaš morda tudi ti kakšen koristen nasvet za zimsko nego las, ki bi ga rada delila? Mogoče še kakšno idejo za domačo masko? Zapiši svoje mnenje pod objavo in deli svoje misli z nami.

