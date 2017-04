Izjemno zanimanje za Festival velikonočne slovenske potice, zmagala potica treh okusov

Avtorica zmagovalne potice Jožica Dorniž je vanjo združila tri sestavine, in sicer orehe, pehtran in mak. (Foto: Andrej Križ)

Grad Otočec je tokrat omamno dišal po svežem pecivu. Mize v "lovski sobi" hotela Grad Otočec so se šibile pod težo najrazličnejših potic, ki so jih prinesli ali poslali na Festival velikonočne slovenske potice. Največ jih je bilo orehovih, čeprav, kot ugotavlja dr. Janez Bogataj, predsednik strokovne žirije festivala, te niso značilne za velikonočni čas, pač pa zlasti za božičnega.

In kakšna je najboljša letošnja velikonočna potica? Zmagovalna potica je v eno združila tri okuse – skupaj je prepletla orehov, pehtranov in makov zvitek. Avtorica Jožica Dorniž je po poklicu novinarka in potice peče za sprostitev. Ker prihaja iz medijev, je želela ustvariti potico z zgodbo. "Moja potica govori o sožitju - potrebujemo drug drugega, potrebujemo vzajemnost, skupaj tvorimo ali čudovit okus ali prijetno skupnost," je povedala.

Na zaključni prireditvi so podelili priznanja avtoricam štirih najboljših velikonočnih potic. Najboljša je bila potica Jožice Dorniž, ki je prejela zlato priznanje, sta to še Jožica Peršoh iz Hajdine s srebrnim in Silva Zupančič iz Šentjerneja z bronastim priznanjem Festivala slovenske velikonočne potice, komisija pa se je odločila še za posebno priznanje in posebno omembo. Prejela jo je veganska potica, ki jo je pripravila najmlajša mojstrica peke potice Tereza Poljanič iz Ljubljane, ki živi na Novi Zelandiji, ki jo gledalci dobro poznajo po oddaji Zdravo, Tereza!





"Pri odločanju ali izbiri med nadevi se moramo najprej vprašati o primernih sestavinah, ki jih narekujeta ta letni čas in prebujajoča se narava. Prav zato je ena najbolj značilnih velikonočnih slovenskih potic tista s pehtranovim ali skutno(sirno)-pehtranovim nadevom, ki zaradi uporabe pehtrana v sladki kombinaciji tudi sicer velja za eno naših posebnosti. V nekaterih območjih Slovenije pečejo značilne pomladne potice tudi z nekaterimi drugimi nadevi, denimo z luštrekom, drobnjakom, makom in drugim," je povedal dr. Bogataj.



Odziv slovenskih gospodinj je presegel vsa pričakovanja. "Ta festival je gotovo dokaz visoke stopnje ustvarjalnosti, ki je prisotna v naši gastronomski kulturi", meni Bogataj, med drugim tudi avtor knjige Potice iz Slovenije. V komisiji, ki je pregledala, okusila in ocenila vse potice, ki so prispele na festival, sta sodelovala še mag. Marlena Skvarča, priznana senzorična ocenjevalka živil in nekdanja profesorica na ljubljanski Biotehniški fakulteti, ter Dejan Pavlič, kuharski mojster na Gradu Otočec.





Predsednik strokovne žirije festivala dr. Janez Bogataj jes pomočjo žirantov okusil, pregledal in ocenil sodelujoče potice. (Foto: Andrej Križ)

Častni pokrovitelj festivala je bil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan. Prav v teh dneh in tednih so namreč aktualna prizadevanja, da bi Evropska komisija naši potici dodelila status slovenske zajamčene tradicionalne posebnosti. "Potica je slovenska posebnost, znamenitost, skorajda nacionalni simbol. V kulinarični tradiciji našega naroda bi težko našli jed, ki bolje simbolizira praznični jedilnik slovenskega naroda," je ob bok prireditvi povedala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša.



Te štiri potice so prodali na dražbi, ki jo je vodil izkušeni dražitelj Mitja Meršol. Naprodaj pa so bile – po enotni ceni – tudi vse druge potice. Ves izkupiček je organizator festivala, Terme Krka, namenil otrokom, ki jim starši ne morejo plačati šolske malice. Sredstva bodo v prave roke prišle preko Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, ki v lokalnem okolju pomaga več kot tristo socialno šibkejšim družinam.



"Vesel sem, da se je prvi festival zgodil ravno na Gradu Otočec, ki je primerna kulisa za takšen dogodek, saj tudi potica ni navadna jed, na mizo jo damo ob posebnih priložnostih in praznikih," je ocenil Jože Berus, direktor družbe Terme Krka. Zahvalil se je vsem, ki so potice spekli, strokovni komisiji in vsem, ki so sodelovali pri organizaciji tega dogodka.





(Foto: Andrej Križ)





A zdi se, da je bilo na Otočcu bolj kot zmagati, pomembno sodelovati. Zaradi dobrodelnosti in prepoznavnosti slovenske potice. "Taka tekmovanja so najbolj pomembna zaradi izobraževalne note, da nam samim odstiramo pogled v bogastva kulinarike," meni Bogataj. "Ne tekmujemo zaradi priznanj, ampak zaradi tega, da smo vedno boljši in drugačni. Dokler bomo drugačni, nas bo svet spoštoval. To svojo posebnost pa pomembno sooblikujemo tudi z našo potico," je prepričan.