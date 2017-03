Znane Slovenke na 'OMAJGAD V MESTU'

V sredo je Guuusfrabo, trgovino za nego in razvajanje duše z izdelki slovenskih ustvarjalcev, ki domuje v središču Ljubljane, zavzela pisana ženska družba, ki je v svet poslala prve zametke edinstvenih ženskih večerov OMAJGAD V MESTU!.

Druženje, ki se je zgodilo pod idejnim okriljem mestne 'osrečevalke' Silvije Jovanovič, je namignilo, kaj lahko pričakujemo od dogodkov, ki se bodo pod tem imenom v centru Ljubljane dogajali v prihodnjih mesecih.

Amanda Mlakar, Silvija Jovanovič in Andreja Vakselj.

S svojo udeležbo so ideji o čisto posebnih ženskih večerih podporo izkazale tudi številne gostje. Med njimi Silvestra Perčič, direktorica plesne šole Kazina, Andreja Vakselj, plesalka in ustanoviteljica plesne skupine High Heels High Hopes, Sara Lucu, mlada režiserka in gledališka ustvarjalka, Tanja Dimitrievska, igralka in avtorica, Mirela Zuber, predstavnica založbe Primus, Amanda Mlakar, pisateljica in predstavnica založbe Lepa beseda, znana tudi kot mama Vida in Domna Valiča ter Mojca Vakselj, novinarka in pisateljica.

Slednje so s svojo kreativnostjo, strastjo in sposobnostjo kreiranja svojega življenja pozdravile prihodnja druženja, kjer bodo lahko sproščeno čvekale o ženskih in moških energijah, razpredale o modi in knjigah, osvetljevale svojo prihodnost z branjem Osho zen tarot kart, preizkušale zanimive kulinarične specialitete in trkale s penino.

"Srečanja pri Silviji v Guuuusfrabi so večplastna in verjamem, da lahko vsakdo najde kaj zase. Vedno. Družijo se zanimivi ljudje, predstavijo se odlične knjige, vedno izveš ali se naučiš česa novega, začutiš, da se v tebi dviguje dobra energija za nove odločitve in podvige. Vedno smo prijazno sprejeti brez vseh obveznosti – bi radi še kaj več? Pridite in predlagajte, pokažite in uživajte," pravi Amanda Mlakar.

Režiserka Sara Lucu in njena mama, Silvija Jovanovič.

"Neprisiljeno in sproščeno druženje je definitivno zdravilo proti stresu in pritiskom današnjega časa, ki ga je treba zaužiti na vsake toliko. Tako si naberemo moci, da se kot umirjen posameznik podamo v boj za boljši svet," je dejala Sara Lucu.

"Živimo v času, ko se ženske po vsem svetu vse bolj zavedajo svoje notranje moči in so jo vedno bolj pripravljene izživeti tudi navzven. Ne kot prevlado nad moškim spolom, ampak kot izpopolnitev svojih želja, potencialov in sanj. Zakaj se ne bi izpopolnjevale, sanjale in uresničevale v družbi podobno mislečih," je dodala Mojca Vakselj.

"Omajgad v mestu je moja dolgoletna želja, da se ženske povežejo in svoje vloge "žrtev" transformirajo v zavedajoče se zmagovalke in pristne re-kreativke svojega življenja. Naša srečanja bodo navdih in vodnjak za iskanje rešitev in pravih odgovorov na vprašanja svodobne ženske, kot rada poimenujem sodobno žensko, s svobodo v srcu. In v glavi. Pa še uživale bomo," pravi Silvija Jovanovič, pridružije pa se ji tudi soustanoviteljica Guuusfrabe v mestu, Mateja Lušina: "Uživale, konfrotirale mnenja v imenu ljubezni, spoznavale nove ljudi in njihove zgodbe, se združevale v tej novi ideji, ki je, v tej obliki, drugje v mestu še ni, skratka, pod geslom preživele skupaj nekaj ur zares "drugače ".

Dogodki OMAJGAD V MESTU! se bodo začeli 21. marca ob 18. uri nato pa se na začetku vrstili enkrat mesečno, kasneje verjetno tudi bolj pogosto.