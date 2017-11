Seksologi odkrivajo, zakaj poročeni ljudje varajo

Ali je vaša zveza popolnoma monogamna ali ste že kdaj pomislili o kom drugem? (Foto: Thinkstock)



Kot so pokazale nekatere raziskave, se moški, ki jih premami nezvestoba, največkrat zapletejo s kolegicami v službi, ženske pa s svojimi moškimi prijatelji.

Obstaja sicer več razlogov zaradi katerih ljudje varajo osebe, s katerimi so v dolgih zvezah ali v zakonu. Po pisanju časnika The Independent, je eden od razlogov ogorčenost zaradi zanemarjanja v zakonu ali zvezi, saj ljudje, ki se počutijo zanemarjene zaradi službe ali družabnega življenje svojega partnerja ali partnerice, bolj pogosto varajo in to zaradi želje, da pritegnejo pozornost.

Spet drugi varajo iz nezadovoljstva s spolnim življenjem. Številne zveze in zakoni trpijo prav zaradi pomanjkanja seksa ali težav med rjuhami, posledica tega pa je pogosto varanje enega ali drugega.

Do varanja prihaja tudi zaradi prevelike monotonije v zvezi. Nekateri želijo stvari začiniti po svoje, čeprav je veliko več tistih, ki varajo iz lastne negotovosti. Nekateri ali še raje nekatere se želijo počutiti bolj mlade, druge spet bolj zaželene.

"Serijski morilci zvestobe" v zvezi in zakonu preprosto ne verjamejo v monogamijo in si ne morejo zamisliti življenja s samo eno osebo. Ne sprejemajo dejstva, da družba in morala narekujeta zvestobo v zakonu in zvezi, saj smatrajo, da človek enostavno ni monogamno bitje.

Drage dame in gospodje, ste že kdaj imeli tovrstne pomisleke? Zagotovo se bo težko našel kdo, ki lahko brez sramu in slabe vesti prvi vrgel kamen, ker ni o ničemer tovrstnem že kdaj razmišljal ali vsaj pomislil ...