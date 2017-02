FOTO: Striptizete 'razbile' stereotipe o svojem delu

A post shared by Pole Dance Art (@poledanceart) on Jan 24, 2016 at 5:32pm PST

Nekatera dekleta, ki delajo kot striptizete, so navdušena in imajo pozitivne izkušnje:



"Klubi so zdaj cele korporacije, upravljajo jih menedžerji, ki se trudijo, da bi čim več zaslužile. Kajti, če vi zaslužite, posledično vsi zaslužijo."



"Ekstremno dober vir zaslužka. Ponavadi okoli osmih tisočakov na mesec. Za štiri dni dela na teden. Sama lahko izbiraš urnik in delaš, kolikor ur želiš. A imaš vsak dan opravka z veliko kreteni, a jih lahko obravnavaš še precej slabše, če želiš, kot bi jih v normalni službi, kjer strežeš strankam."

"Sama si delam urnik. Delam v klubu, kjer pobirajo samo vstopnino, tako da razen napitnine za DJ-ja in varnostnike, obdržim ves denar. Na večino zaslužka ne plačujem davka. Ples ob drogu je fantastična telovadba. In očitno dober denar. Včeraj sem zaslužila več kot cel teden v prejšnji službi.""Ponavadi je precej dolgočasno. Kot televizijska prodaja, samo brez obleke."

"Imam prijateljico, ki je začela plesati, da bi na hitro zaslužila. Pravi, da je ta posel poln drog in ljudi, ki bi naredili vse, da bi prišli do njih.""Vodje lokalov te ne obravnavajo z občudovanjem, temveč te obravnavajo kot orodje. Dostikrat dekletom preskrbijo droge, zaradi česar je veliko deklet zasvojenih."

"Striptizete lahko hitro zbolijo, a če ne pridejo na delo, potem ni plačila.""Dekleta se dostikrat na marajo med sabo, zato redno skrbijo za eliminacijo svojih konkurentk, da dosežejo, da jih odpustijo"."Delo je zelo izčrpajoče. Ni vse v gibih, striptizete morajo imeti svojo energijo in vibracijo. Ob vsem skupaj je težko živeti v ravnotežju."

Nekatere pa imajo tudi čudne izkušnje:



"Če delaš kot striptizeta, je čudno iskati tipe. Težko naletiš na nekoga, ki je normalen glede tega. Ali so nezdravo vznemirjeni in mislijo, da si nimfomanka z neomejenim dostopom do drog, ali pa so kreteni, polni moralnih naukov."





"Stranke so zares nekaj ... Delajo najbolj čudne stvari. Ravnokar je nek tip lizal dolarski bankovec in ga želel vtakniti med moji ritnici. Nekajkrat so me pogrizli, žena nekoga me je vlekla za lase, davili so me, me lizali, grabili itd. Nekdo mi je ponujal, da bi polizal arašidovo maslo, med in čokolado z moje muce in nato snifal kokain z moje ritke skozi 100-dolarski bankovec. A mu tisti večer ni uspelo, ker je bil že krepko zadet od kokaina."

Sicer pa je treba ovreči še en stereotip, saj se dekleta strinjajo, da najbolj "vroča" dekleta v klubu ni nujno, da tudi največ zaslužijo. "Vse je tem, kako dobro se znaš prodati, pomagajo pa tudi zamegljene luči in ličila, ki lahko delajo čudeže," meni marsikatera izmed njih.

