Ženske razkrile, o čem sanjarijo, ko masturbirajo

Kam vas ponesejo misli, ko nudite užitek same sebi? (Foto: Thinkstock)

"Zamišljam si, da mi moje dekle nudi oralni seks, jaz pa sem zvezana z lisicami," je odkrito odgovorila 20-letna lezbijka.



"Ko zaprem oči in se poigram, vidim Harryja Stylesa, s katerim seksava na njegovem zasebnem letalu," sanjari druga vprašana.



"Domišljam si, da me moj fant gleda, sam pa sedi zvezan na stolu," je dejala 23-letna Hannah.



"Nimam posebne domišljije, ponavadi si predstavljam svojega fanta in najin seks, pa da vneseva kakšne nove igračke," pravi Sarah.



"Vedno si predstavljam, da sem podrejena v postelji, seveda, ker želim v vsakodnevnem življenju imeti vse okoli sebe pod kontrolo," je priznala 26-letnica.



"Predstavljam si, da mi moj najboljši prijatelj nudi oralni seks," je bila iskrena ena od vprašanih.



"Vedno si predstavljam seks s popolnim neznancem ob zidu kakšne zgradbe," je dejala ena od dam s precej domišljije.



"Predstavljam si lezbični seks, skoraj vedno," je priznala 25-letna Joy.



"Domišljam si, da me nekdo zares spoštuje v spalnici. Nisem sarkastična," je šokirala 29-letnica.



"Želim biti zvezana in da se močno upiram seksu, želim si, da seksam proti svoji volji," pravi 28-letna Marie.



"Predstavljam si jezik Miley Cyrus. Punca ima popoln jezik," meni Julia.





(Foto: Thinkstock)

"Rada imam moške, a vedno si med masturbacijo predstavljam žensko," je bila iskrena še ena od vprašanih.



"Vedno imam pred očmi svojo punco, iskreno povedano," je priznala Brittany, ki je v srečni zvezi.



"Domišljam si, da sem del poskusa z vibratorji v 50. letih prejšnjega stoletja, ali da seksam s kakšnim znanstvenikom," je dejala 28-letna Liz.



"Predstavljam si močnega moškega, s katerim grobo seksava, sama pa si z vibratorjem dražim ščegetavček," je bila eksplicitna Alex.



"Kadar se dotikam, si predstavljam seks v javnosti. V parku ali recimo v slačilnici," je dodala 22-letnica.



"Iskrena bom. Vedno si domišljam trojček z dvema tipoma. Predstavljam si sebe v sendviču in da mi oba nudita veliko pozornosti in me želita zadovoljiti," je za konec dejala 23-letnica.

(Foto: Thinkstock)

Drage dame, so med odgovori tudi katera od vaših sanjarjenj?