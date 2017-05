100 metrov, film, ki nam bo dal misliti

Ramon je uspešen in cenjen v službi in doma ima ljubečo družino, ki ga občuduje; njegovo življenje je zavidanja vredno. Toda njegova sreča je hudo opoteča…

Ko njegova soproga v njihov dom preseli svojega očeta, zagrenjenega in osamljenega vdovca, se Ramon začne počutiti utesnjeno. Zatočišče najde v svojem delu, a se pri tem ne zaveda, da bo tudi to pribežališče zanj kmalu in za vedno nedosegljivo… Kmalu mu povedo, da ima multiplo sklerozo in da prej ali slej ne bo zmogel prehoditi niti sto metrov.

Ramon se mora odločiti: ali se po vdal in dovolil, da izčrpavajoča bolezen počasi prevzame njegovo telo, ali pa se bo pokončno bojeval zanj. Ob rojstvu njegovega drugega otroka se v njem prebudi borec in odloči se, da se loti najtežjega in najbolj skrajnega triatlona. Ob naključni pomoči nepričakovanega zaveznika se nauči, kako premagati vse ovire, ki mu jih na pot postavlja njegova grozljiva bolezen.

Film, ki je nastal na podlagi resnične zgodbe in v katerem igrata vrhunska španska igralca Dani Rovira in KarraElejalde, je gotovo eden najbolj ganljivih in izpolnjujočih filmov leta, ki se bo dotaknil src občinstva po vsem svetu. Ramonovo popotovanje, prikazano skozi dramske zaplete, humor in predvsem človečnost, je navdihujoča pripoved, ki raziskuje sposobnosti ljudi, da premagajo tudi na videz nemogoče.

»Nekdo bi pomislil, da je diagnoza kronične, degenerativne in neozdravljive bolezni, kakršna je multipla skleroza, enaka smrtni obsodbi; a čisto vsi – tudi ti, ki bereš tole – imamo kronično, degenerativno in neozdravljivo bolezen… imenuje se življenje. Vsi bomo nekoč umrli, a nam to ne preprečuje, da bi se prebijali skozi vsak dan in iz naših življenj naredili največ, kar se da. S tem filmom bi rad razširil sporočilo, da odnehati ne pride v poštev, ne glede na to, v kakšnih okoliščinah se znajdete.« Ramón Arroyo

Film na velika platna prihaja 25. maja. Distributer filma je BLITZ Film & Video Distribution.