24UR FOKUS: Zgodba o Melanii Trump

Avtorica zgodb Maja Sodja, novinarka in raziskovalka Adriana Gašpar in snemalec Miha Žnidaršič so več kot pol leta raziskovali življenje Melanie Trump.

V petih večerih bodo tako lahko gledalci POP TV spoznali Melanio, njeno življenje skozi oči tistih, ki so jo poznali in bili ob njej ob ključnih življenjskih prelomnicah. Eden izmed sogovornikov bo tudi Paolo Zampolli, ki je prvič predstavil Melanio mogotcu Donaldu Trumpu. Spregovorili bodo tudi sosedje in sošolci, Američani, ki bodo povedali svoje mnenje o prvi dami in še številni drugi.

Prva zgodba bo na sporedu že 31. marca, ostale pa si boste lahko ogledali v aprilu!

Maja Sodja: "Ustvarjanje dokumentarne zgodbe o Melanii Trump je bil zame velik izziv in hkrati velika odgovornost. Veseli me, da smo prišli do ključnih ljudi, ki za našo televizijo iskreno pripovedujejo o njenem življenju. Ne le v Sevnici in drugod po Sloveniji, pač pa tudi v ZDA, v New Yorku, kjer Melania Trump živi že 20 let. Po vsem, kar sem o Melanii Trump prebrala pred in med ustvarjanjem naše zgodbe, lahko rečem, da bodo naši gledalci izvedeli veliko novega. Skozi oči ljudi, ki so ji bili in so ji blizu, bodo spoznali pravo Melanio."



Več v oddaji 24UR FOKUS. Prvič že v petek, 31. marca, ob 19.00.