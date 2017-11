28. Liffe: Obupana, a odločena priti tragediji do dna

Odlična Diane Kruger v filmu Obupana. Za vlogo je prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo na festivalu v Cannesu. (Foto: Liffe)

Obupana (Aus dem nichts, Nemčija, Francija, 2017. Režija: Fatih Akin)

Življenje Katje Sekerci (za izvrstno upodobljeno vlogo je Diane Kruger prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo na letošnjem festivalu v Cannesu) se postavi na glavo, ko njen mož Nuri, ki je turškega porekla, in sin Rocco, umreta v bombnem terorističnem napadu. Čeprav s pomočjo fotorobota hitro najdejo osumljenko in njenega sostorilca, jim na sodišču zaradi nekaj malenkosti in izkrivljenjega pričanja njune priče ne morejo dokazati krivde, zato ju oprostijo.

Katja medtem že pošteno obupuje, skuša celo z drogami omiliti bolečino škodovati sebi, a je vseeno njena želja po maščevanju in tem, da razišče, ali gre za prava storilca, premočna. Moževa družina se v to ne podaja, sama pa jim prepove, da bi trupli odnesli v Turčijo. Namesto tega prime pravico v svoje roke, čeprav jo najedajo dvomi. Ko pride do spoznanja, da je morda v tem primeru najboljša rešitev "zob za zob", pa je vseeno na konici noža. Iti v to ali ne. Kljub vsemu je samo človek, ki je na svetu, razen sebe, izgubila praktično vse, kar ji je kaj pomenilo v življenju. Toda, ali lahko zdrži ta pritisk?

Obupana (Režija: Fatih Akin) (Foto: Liffe)

Režiser Fatih Akin, ki je poznan po filmih kot so Solino, Zvok Istanbula, Z glavo ob zid, Na robu nebes, in Kuhinja z dušo, se je tokrat dotaknil občutljive tematike, ki je v Nemčiji živa realnost, saj se tam še vedno dogajajo umori, kjer rasno nestrpni posamezniki ubijajo ljudi samo na podlagi njihovega porekla ali barve kože. Režiser je s filmom nekako predstavil svojo situacijo, ki jo doživlja kot tujec v Nemčiji. Priznal je, da je v "Nemčiji s svojim poreklom nekako drugačen, saj starši prihajajo iz Turčije" in da je za "ksenofobe idealna tarča". Dejstvo je namreč, da se je tudi njegovo ime pred leti znašlo na seznamu umetnikov in politikov kot potencialna tarča neonacistov. "To me je motiviralo k pisanju scenarija in ustvarjanju tega filma, ker sem potencialna tarča teh skupin. S tem filmom sem nekako vrnil udarec," je povedal režiser.

