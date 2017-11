28. Liffe: V krvi razrvane mladosti

V krvi (režija: Rasmus Heisterberg) (Foto: Liffe)

V krvi (I blodet. Danska, 2016; režija: Rasmus Heisterberg; sekcija: Panorama)

Poletje v Köbenhavnu za štiri študente medicine pomeni brezskrbne dni in divje noči. Obenem pa je to tudi čas, ko se morajo mladeniči soočiti z odraščanjem, sanje se počasi začenjajo razblinjati, prijateljstva so na preizkušnji, ljubezen pa postaja vse bolj boleče resnična. Fantje prihajajo v obdobje, ko se je treba soočiti z življenjem, kar pa zagotovo ni mačji kašelj.

23-letni Simon (Kristoffer Bech) tako poleg študija medicine skupaj s sostanovalci in študijskimi kolegi Knudom, Sorenom in Esbenom večinoma obiskuje lokale, osvaja dekleta in živi precej brezskrbno. Ob koncu študija želijo prijatelji prodati skupno stanovanje, da bi študentsko življenje pustili za seboj, s čimer se Simon ne strinja povsem, saj se težko sprijazni s tem, da je že odrasel. Ko sreča natakarico Emilie (Victoria Carmen Sonne), se vanjo zaljubi, a se ne zna soočiti s svojimi resničnimi čustvi. Zato še globlje zabrede v svet "žuriranja", prijateljstva pa postanejo resno ogrožena.

Kristoffer Bech kot Simon v filmu V krvi. (Foto: Liffe)

"Zgodbo sem črpal iz zelo osebnega vira, zato ne bi delovalo, če ozračje in senzibilnost prizorov ne bi bila ustrezna. Na koncu sem spoznal, da je edina prava odločitev, da ga režiram sam," je o filmu razložil režiser, ki je tako dodal še zelo osebno noto. Heisterberg je sicer scenarist filmov, kot je Dekle z zmajskim tatujem, tokrat pa je ustvaril precej oseben film, ki ga je predstavil točno tako, kot ga je hotel, saj gre za njegov režijski prvenec, pri katerem se čuti njegov podpis od začetka do konca, četudi gre mestoma za tankočutno in precej delikatno tematiko, ki pa je dovolj sodobna za sicer trenutno precej človeško (in srčno) odtujene čase.