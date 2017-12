30 let 'Slabega okusa', ki je pričel kariero enega največjih režiserjev našega časa

Ste ga gledali ... le kdo bi ga lahko pozabil? (Foto: arhiv filma)

Peter Jackson, takrat sredi dvajsetih, je namreč leta 1987 obelodanil svoj dolgometražni prvenec Bad Taste (Slab okus), ki se ga drži legenda, da ga je posnel za drobiž, s svojimi kolegi, ga polovico posnel na svoje stroške, s staro analogno kamero, film razvil v domači banji, njegova mama je delala sendviče in kuhala za ekipo, nato pa ga je pokazal novozelandskemu filmskemu skladu, ki ga je finančno podprl, da je lahko posnel še drugo polovico filma.

Film je postal nesmrtni kult za vse ljubitelje grozljivk, "splatterjev" in odštekancij, saj govori o tem, kako populacija malega novozenadksega mesta izgine, ker jih zamenjajo nezemljani, ki so lačni človeške krvi za svojo intergalaktično verigo s hitro prehrano.

Seveda je film poln odvratnih prizorov, ki pa so prej kot grozljivi, huronsko smešni, kaj si sicer lahko človek misli o tem, da si nekdo razbije glavo, ki se mu odpre kot lubenica, nato pa možgane, ki so mu napol izpadli iz lobanje zbaše nazaj in v izogib temu glavo zaveže s pasom iz hlač? Zagotovo tisti, ki so film videli, vedo, o čem je govora, sicer pa si ga je najbrž vsak resni ljubitelj filma ogledal vsaj enkrat.

Leta 1989 je Jackosn predstavil še nekakšne alternativne Muppetke za odrasle, ki jih je poimenoval Feebles, film pa Meet The Feebles (Spoznajte Feeblove), ko živali in insekti, ki igrajo v potujočem plesno-prvskem odrskem šovu, spoznajo bolj pokvarjeno plat šovbiznisa.

Jackson je leta 1992 kasneje postregel še z najbolj odštekano "zombiado" v filmske svetu, in sicer s filmom Braindead (Dead Alive), v katerem ljudje postajajo zombiji, ker je mamo mladeniča ugriznila podganja opica s Sumatre. Vse skupaj je razvije v krvavo komedijo zmešnjav, hkrati pa je Jackson poskrbel, da je to najbolj krvav film z zombiji, kar jih obstaja, a zagotovo tudi najbolj smešen.

Kot nam je bolje poznano, je izvirni filmar nato posnel še izvrstno dramo Nebeška bitja, s katero je svetu predstavil mladi Kate Winslet in Melanie Lynskey. Zelo zabaven je tudi film Grozoviteži (The Frighteners, 1996) z Michaelom J. Foxom, ki lovi duhove umrlih ljudi, nato pa je bil že počasi čas, da se pripravi na njegov največji projekt v karieri, trilogijo Gospodar prstanov, ki ga je proslavila po vsem svetu in postala ena najbolje gledanih filmskih serij vseh časov. Vse ostalo pa je zgodovina, pravijo.

Leta 2005 je posnel še svojo različico King Konga in dramo The Lovely Bones (2009), nato pa se je posvetil še trilogiji Hobit, med leti 2012 in 2014. Njegov najnovejši projekt pa bo Prigode Tin-Tina: Ujetniki sonca.

Oglejte si dokumentarec o snemanju Slabega okusa (v angleščini) in nekaj napovednikov za njegove prve filme, ki pa so z leti postali še kultnejši, čeprav večina ob omembi njegovega imena pozna zgolj Gospodarja prstanov, Hobita ali King Konga.