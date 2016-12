71-letna Helen Mirren še vedno dvomi o svojem talentu

Tudi takšni izjemni igralki kot je Helen Mirren se občasno zdi, da ni dovolj dobra za kakšno vlogo. (Foto: AP)

Čeprav njena bogata igralska kariera traja že pet desetletij, s svojo izjemno igro pa si je prislužila kar nekaj zlatih globusov, emmyjev in tudi oskarja, je 71-letna Helen Mirren razkrila, da na trenutke še vedno dvomi o svoji sposobnosti igranja in svojem talentu.

V četrtek je za oddajo Good Morning Britain z voditeljem Richardom Arnoldom povedala, da si večkrat misli, da so njeni igralski časi že mimo in da ko razmišlja o novih vlogah, verjame, da je zanje že prestara.

Arnold jo je vprašal, ali se ji kdaj zdi, da ni dovolj dobra za kakšno vlogo, na kar je odločno odgovorila: "Da, seveda, to je grozno!"

"Ta občutek te nikoli ne zapusti. Vidiš igralce, ki se spopadajo z vlogo, za katero si prepričan, da je nikoli ne boš dobil, ker si prestar zanjo," je dejala.

Dodala pa je, da bi ji vendarle bilo težko zavrniti vlogo v filmu točno določenega žanra - zgodovinske drame. Namreč obožuje oblačenje v razkošne in posebne kostume. "Obožujem kostumske drame. Tako zelo imam rada kostume, in to, da naredijo takšen prelepe obleke le zate," je povedala.

Čeprav pa je v svojem najnovejšem filmu šla v precej drugačno smer, namreč ob boku Vin Diesla je zaigrala v akcijskem filmu Hitri in drzni 8. To se zdi precej nenavadna odločitev za igralko takšnega kova, a ta vztraja, da tega ni storila iz finančnih razlogov. "Obožujem ’pokovka filme’," je dejala.

"Filmski svet je tako raznolik in meni najljubši bo vedno temen tuj film, ampak potem na drugi strani pa imamo lahkoten film in tudi takšne rada občasno pogledam, še raje pa v njih igram," je dejala legendarna igralka.

Da gre v korak s časom je pokazala tudi pred dvema tednoma, ko je odprla svoj Instagram profil, na njem pa objavila tudi že nekaj selfijev.

