Arnold Schwarzenegger zavrnil vlogo v novem filmu o Predatorju

Arnold Schwarzenegger (Foto: AP)

Arnold Schwarzenegger - Švarci ni navdušen nad scenarijem za novega Predatorja: "Vprašali so me in prebral sem scenarij in mi ni bil všeč. Zato ne bom sodeloval. Razen če obstaja možnost, da scenarij spremenijo oziroma vlogi dajo večjo težo," je Schwarzenegger, tudi nekdanji guverner Kalifornije, povedal za portal Yahoo! Movies.



Schwarzenegger je v prvem filmu iz leta 1987 zaigral Dutcha Schaferja, edinega, ki preživi napad Predatorja in ga v boju s pestmi celo premaga.



Ali bi novem filmu o Predatorju, ki naj bi predstavil dogajanje med prvim in drugim nadaljevanjem filma, zaigral v isti vlogi, ni jasno.



Snemanje filma se je sicer začelo že februarja, zato so možnosti, da bi scenarij prilagodili Schwarzeneggerjevim željam zelo majhne.