Avto karaoke: bodo naši zvezdniki kos tujim?

Na POP TV že to nedeljo prihaja po vsem svetu izjemno priljubljena oddaja Avto karaoke, katere slovensko različico bo vodil Lado Bizovičar. Kdo drug je namreč bolj primeren, da se preizkusi v vlogi zabavnega voditelja z nabrušenim jezikom, svojevrstnim humorjem, iskrivimi domislicami in vedno pripravljeno zalogo zbadljivk, ki v avtomobilu gosti zvezdnike in z njimi poje karaoke.

Takšen je namreč tudi avtor originala, oddaje Carpool Karaoke, britanski zabavni voditelj James Corden. Carpool karaoke so del njegove oddaje The Late Late Show, v njem pa slavne glasbene goste povabi, da se mu pridružijo na vožnji z avtomobilom, navadno po ulicah Los Angelesa.

Si ne želite videti, kako Lado zbada naše estradnike? Nedvomno bo vsaj tako, če ne še bolj, šaljiv kot enkratni Corden, ki je do zdaj v avtomobilu prepeval s tako velikimi zvezdniki, kot so Mariah Carey, Adele, Stevie Wonder, Justin Bieber, Bruno Mars, Madonna in drugi.

Corden je navdih za to oddajo dobil v skeču, v katerem je leta 2011 nastopil v okviru britanske dobrodelne akcije Dan rdečih noskov, v katerem je v avtomobilu pel z legendarnim, zdaj žal že pokojnim pevcem Georgeom Michaelom.

Pojasnil je, da se mu je vedno zdelo, da je nekaj zelo prijetnega videti velike zvezdnike, ki svoje pesmi pojejo v običajnih situacijah in ne velikih odrih. "Imeli smo idejo: Los Angeles, gneča na cesti … morda bi nam lahko uspelo," je povedal.

In ne le, da jim je uspelo. Avto karaoke so postale pravi spletni fenomen, prav vsak del je svojevrstna poslastica. Ta segment je kmalu postal eden najbolj popularnih viralnih vsebin, oboževalci po vsem svetu nestrpno pričakujejo vsak nov del. Del, v katerem je v avtu prepevala Adele, je v petih dneh dosegel 42 milijonov ogledov in s tem postal najbolj viralen video te oddaje. Zdaj ima že krepko več kot 154 milijonov ogledov.

Prva je marca 2015 nastopila Mariah Carey:

Ne gre le za petje, temveč mnoge humorne vložke in domislice, medsebojno zbadanje, čudne izzive in naloge, skratka prikazovanje zvezdnikov v bolj sproščenih in precej manj uglajenih vlogah, kot smo jih vajeni. Pogosto se norčujejo iz sebe, delijo kakšne pikantne podrobnosti iz svojih življenj in predvsem navdušujejo s svojim glasom, ki ga ne morejo popraviti v studiu.

Mnogi zvezdniki so pokazali, da imajo velik smisel za humor, čeprav smo jih pogosto vajeni v resnih vlogah.

Poglejte nekaj tistih, ki so najbolj navdušili:

LADY GAGA je pokazala svoj vrhunski pevski talent, James pa je prigriznil kos obleke iz mesa.

SIA je razkrila, da verjame v vesoljce in se ponorčevala iz svoje prevelike lasulje, zaradi katere jo je James moral voditi v avtomobil.

RED HOT CHILI PEPPERS: James je zaustavil avto, da se je lahko spopadel s pevcem Anthonyjem Kiedisom pred hišo nič hudega slutečega meščana, nato pa izgubil dvoboj, ker se je preveč smejal. Nekoliko manj smešen incident se je zgodil med snemanjem, saj je Anthony rešil življenje otroku. "Iz neke hiše je pritekla ženska, ki je v naročju držala svojega otroka in kričala, da ta ne diha. Stekli smo preko ulice, ženska pa je otoka dala meni v naročje. Ker ni dihal, sem si rekel, da bom poskusil z umetnim dihanjem," je pojasnil. Ker mu ni mogel upreti ust, ga je masiral po trebuščku, nato pa so na njegovih ustnicah pojavili mehurčki in začel je dihati. Ko so prispeli reševalci, jim je predal otroka, ki je bil že v dobrem stanju, nato pa so nadaljevali snemanje.

V oddaji z GWEN STEFANI sta v avto prisedla tudi George Clooney in Julia Roberts, ki sta zapela Hollaback Girl in We Are The Champions in dokazala, da sta igralca dobra prijatelja z izjemnim smislom za humor.

BRUNO MARS je Jamesa skušal naučiti seksi ples in s svojo dobro voljo in toplino poskrbel za nepozabne karaoke.

Prva gostja, ki ni iz glasbenih voda, je bila takratna prva dama ZDA MICHELLE OBAMA, ki je navdušila ljudi po vsem svetu s svojo sproščenostjo, zabavnostjo in smislom za humor ter pevskim in še poseben raperskim talentom.

Tudi BRITNEY SPEARS je pokazala svojo zabavno plat:

MADONNA: Seveda je bil posnetek s pop kraljico poln presenetljivih elementov in razkritij, od tega, da je razkrila, da je poljubila Michaela Jacksona ter da je želela postati nuna, do twerkanja v avtu.

ROD STEWART se je razgovoril o tem, zakaj je včasih razbijal hotelske sobe.

ELTON JOHN je pokazal, da tudi takšne glasbene legende niso previsoke za petje v avtomobilu.

ADELE ni samo ena največjih zvezdnic na svetu, je tudi neverjetno karizmatična in zabavna. Ni nas presenetilo, da je tudi odlična raperka, priznala pa je tudi svojo ljubezen do Spice Girls.

JENNIFER LOPEZ: James je J.Lo uspel izmakniti telefon in z njega poslal ne čisto nedolžno sporočilo Leonardu DiCapriu. Jennifer je pokazala, da je prijazna, razigrana in smešna.

CHRIS MARTIN in James sta na ulici kupila limonado in zaradi takojšnjega sladkornega dviga adrenalina nekoliko podivjala. "Rad bi udaril slona," je kričal Chris.

STEVIE WONDER je poklical Jamesovo ženo in v jok spravil cel svet, saj ji je zapel I Just Called To Say James Loves You.

In koga od slovenskih zvezdnikov bomo videli prepevati? Preverite že to nedeljo na POP TV.