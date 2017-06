Avtomobilski akcijski spektakel, ki vam bo pognal kri po žilah

Na velika platna prihaja akcijska poslastica VIŠJA PRESTAVA (Overdrive), v kateri bo poleg Freddieja Thorpa in Ane De Armas blestel sin Clinta Eastwoona, Scott Eastwood.

Kratka zgodba:

Andrew (Scott Eastwood) in Garrett Foster (Freddie Thorp) nista zgolj izjemna voznika, temveč slovita tudi kot najbolj spretna tatova avtomobilov na svetu. V Marseillu lokalnemu mafijskemu šefu Jacomu Morierju (Simon Abkarian) izpred nosu speljeta njegov največji dragulj, redkega in neprecenljivega bugattija, letnik 1937. Morier se odloči, da njune talente izkoristi v svoj prid in se maščuje dolgoletnemu nasprotniku Maxu Klempu (Clemens Schick). Fanta na igro pristaneta, ker sta si zamislila še drznejši načrt: potovanje na francosko riviero, kjer si obetata nove izzive, kmalu pa se znajdeta v navzkrižju z lokalnimi šefi zločinskega podzemlja in njihovimi zbirkami redkih in dragocenih avtomobilov.

Scott Eastwood je bil nad scenarijem za film navdušen takoj, ko ga je prebral. "Zgodba je hitra, vznemirljiva, seksi. Všeč mi je, da gre za krajo klasičnih avtomobilov. Mislim, da tega na filmu še nismo videli. Saj veste – zgolj oldtajmerji. To je bila ena od poglavitnih stvari, ki so me pritegnile k temu projektu – to, da bo v filmu mrgolelo klasičnih avtomobilov. Ferrari GTO, letnik 1962. To je vendar klasika! Pa bugatti, letnik 1937. Ko sem to bral na straneh scenarija, sem si rekel, Vau! Že dolgo jih nismo videli na velikih platnih. Klasični so in neprecenljivi. Dandanes veljajo za umetniška dela. In hotel sem jih videti v prizorih divjih pregonov. Vem, da bo film navdušil gledalce, tako kot je navdušil mene." je povedal Eastwood.

Adrenalinsko poslastico, polno avtomobilske klasike, VIŠJA PRESTAVA si boste v kinu lahko ogledali od 15. junija dalje.

Naročnik oglasa je BLITZ Film & Video Distribution.